VINCENT Jeannette

(née Lefebvre)



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Jeannette Lefebvre Vincent, survenu à l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal, le 28 juillet 2021, à l'âge de 95 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gaétane (Jean-Claude), Michel (Francine), Carole (Marc), Richard (Catherine) et Manon (Roger); ses petits-enfants Stéphan, Isabel, Michel, Véronique, Mélissa, Geneviève, Francis, Lydia et Simon; et ses arrière-petits-enfants Marc-André, Alexandre, Maëlly, Zackary, Gabriel, Anna, Coralie et Laurent.Elle est partie rejoindre l'amour de sa vie Lionel, ses parents, ses frères et soeurs et son petit-fils Benoît.Parents et amis sont invités à venir la saluer une dernière fois à la:le vendredi 3 septembre 2021 de 15 h à 19h. Une cérémonie aura lieu ce même jour à 19 h à la chapelle du complexe.La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Sacré-Coeur et le personnel de IVVI Signature pour les bons soins prodigués.À noter que l'accueil se fera dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19. Le port du masque est obligatoire.