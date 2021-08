BRUNET, Pierre



À Laval, le jeudi 12 août 2021 est décédé, à l'âge de 78 ans, Pierre Brunet, conjoint de Mme Jeanne D'arc Vigneau. Il est parti rejoindre sa soeur feu Armande Brunet.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses cousins et cousines, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 10 septembre 2021 de 12h à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe et de là au cimetière Le Repos St-François d'Assise.