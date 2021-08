MANTHA (née CHÉNARD)

Marie-Paule



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 3 août 2021, est décédée paisiblement à l'âge de 88 ans, Marie-Paule Mantha (née Chénard), épouse de feu Roger Mantha, fille de feu Paul-Édouard Chénard et de feu Alma Pelletier.Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre (Ginette), feu Richard , André (Danielle), Claude et Jean ainsi que ses petits-enfants, Normand (Marcella), Véronique (Marc) et Luka (Kim), ses trois arrière-petits-enfants Emma, Jacob et Jade.Également, elle laisse dans le deuil, sa soeur bien-aimée Françoise Lapointe ainsi que son neveu Claude (Francine), parents, neveux, nièces et amis(es).La famille tient à remercier chaleureusement les médecins , infirmières et le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Charles-LeMoyne et suggère de faire vos dons aux soins palliatifs de l'hôpital Charles-LeMoyne.La famille recevra les témoignages de sympathie le jeudi 2 septembre 2021 à compter de 11h au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7514-342-8000 / www.dignitequebec.comet une messe sera célébrée à 14h à la chapelle attenante au salon. L'inhumation se fera ultérieurement en privé avec les membres de la famille.À noter que la célébration en chapelle sera disponible sur internet auainsi que la vidéo sur plusieurs moments dans la vie de Marie-Paule.