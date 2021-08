LAGACÉ, Lise (Gauvreau)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Lise Lagacé (Gauvreau), survenu le 16 mai 2021, à l'âge de 84 ans. Elle était l'épouse de monsieur Gaétan Lagacé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Sylvie Lagacé (Sylvain Robert), Michel Lagacé et Liette Lagacé, ses petits-enfants, Philippe, Josiane, Karine, Mylène, Steve, Sophie et Paul, ses arrière-petits-enfants, Loucas, Éloi, Romy et Rose, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie pour la mise en terre aura lieu le samedi 4 septembre à 13h20 au cimetière Repos Saint-François d'Assise à Montréal.