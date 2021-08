JEAN, Candide



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Candide Jean, survenu le 1er août 2021, à l'âge de 80 ans.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 septembre de 13h à 16h30, à la :Une cérémonie hommage aura lieu le jour même à 16h30, à la chapelle.La famille tient à remercier l'équipe du CHUM pour les bons soins prodigués.