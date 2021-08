SALVAIL, Stella née Bernier



De Sorel, est décédée le 23 août 2021, Mme Stella Bernier à l'âge de 95 ans, épouse de feu Jean-Jacques Salvail.Elle laisse dans le deuil sa fille Liette (feu Michel), ses petits-enfants Amélie (Steve) et Magali (Maxime), ses arrière-petits-enfants Zoé et Mia ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon :Tél. 450-632-1515