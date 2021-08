Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Neuf parfaits étrangers

On regarde Neuf parfaits étrangers (version française de Nine Perfect Strangers) pour son scénario, adapté du roman de Liane Moriarty (Big Little Lies), mais également pour sa distribution tout étoiles, qui comprend Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Bobby Cannavale, Luke Evans et Regina Hall. En grande forme, chacun des acteurs livre une performance de haut calibre. Vous n’êtes pas encore convaincu ? Sachez qu’un Québécois assure la direction photo. Il s’agit d’Yves Bélanger, un fidèle complice de Jean-Marc Vallée.

► Où : Les quatre premiers épisodes sont maintenant offerts sur Amazon Prime Video. Fiez-vous à nous, vous attendrez les quatre suivants avec grande impatience.

— Marc-André Lemieux

VAL

Comme son titre le suggère, ce documentaire émouvant réalisé par Leo Scott et Ting Poo lève le voile sur le mystère Val Kilmer, cet acteur ultra populaire pendant les années 1980 et 1990 qui a subitement disparu des écrans. Présenté au Festival de Cannes en juillet dernier, Val relate le parcours chaotique de la star déchue de 61 ans qui a perdu sa voix après avoir subi une trachéotomie en 2014 en raison d’un cancer de la gorge. Le film s’appuie notamment sur des archives vidéo personnelles que Kilmer a filmées tout au long de sa vie et de sa carrière. Le résultat est aussi fascinant que bouleversant. À voir.

► Où : Amazon Prime Video

— Maxime Demers

Un nouveau rappeur est né

Le comédien Pierre-Luc Lafontaine a frappé fort cette semaine avec le vidéoclip de Barbe à papa, une œuvre qui s’inspire autant des univers d’Eminem et de Nine Inch Nails que de Tim Burton. Le clip intense et percutant, tourné par Fred Gervais, nous montre une foule de comédiens connus (Pier-Luc Funk, Sarah-Jeanne Labrosse, Élise Guilbault et on en passe) dans des rôles aux antipodes de ce qu’ils font habituellement. Regarder ce projet délirant de PL & Wheelie, c’est un peu comme si on avait mis la série jeunesse Le chalet sur l’acide. Pour un artiste qui n’avait jamais touché au hip-hop, Pierre-Luc Lafontaine se tire fort bien d’affaire ici. Un projet surprenant que l’on continuera de surveiller.

► Où : Sur YouTube

— Raphaël Gendron-Martin

Le chant du cygne de l’ambassadrice

La contralto Marie-Nicole Lemieux a mis un terme, le 21 août dernier, à une association de 10 ans à titre d’ambassadrice du Festival international du Domaine Forget. Elle a interprété, lors de ce concert, avec les Violons du Roy, des lieder de Schubert et le cycle Sea Pictures d’Edward Elgar. L’ensemble de Québec, sous la direction du chef Jean-Marie Zeitouni, a aussi offert la Sérénade pour cordes d’Elgar et la Symphonie « inachevée » de Schubert. Ce concert fort en émotions est offert jusqu’au 8 septembre en webdiffusion.

► Où : domaineforget.com

— Yves Leclerc