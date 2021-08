Adams Jr. en quête de réponses

Le quart Vernon Adams Jr. est arrivé avec son équipement complet lors son point de presse avec les journalistes après la défaite contre les Tiger-Cats.

L’Américain est conscient qu’il ne joue pas à la hauteur des attentes. Sa confiance semble affectée et son langage corporel n’envoie pas un bon message à son équipe. « Je n’ai pas assez bien joué, a indiqué Adams Jr.. Ce n’est même pas proche. C’est dommage parce que la défense a tellement bien joué.

« On a placé notre formation dans de mauvaises situations. Mon interception en fin de match nous a fait mal. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je dois me secouer. »

Après une question d’un collègue de RDS, Adams Jr. a regardé dans le vide pendant quelques secondes.

« Je dois être meilleur simplement. Je dois être plus efficace et aider mon équipe à faire bouger les chaîneurs. »

Même s’il est bien protégé par sa ligne offensive, Adams Jr. a tendance à précipiter ses passes. Lorsqu’il en rate une, il a souvent le réflexe de dire aux membres de son unité que la faute lui revient.

« Je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça, a ajouté le no 8 des Alouettes. Je dois jouer avec plus de confiance. C’est difficile présentement.

« Je ne dirais pas que le doute s’est installé en moi, mais je me pose des questions. Je tente de trouver ce qui n’a pas fonctionné. J’avais connu une bonne semaine d’entraînement. (Le poste de partant), c’est ce que je voulais et ce pourquoi je suis payé. »

Jones calme

Du côté de l’entraîneur-chef Khari Jones, il a toujours confiance en son quart même s’il ne joue pas du bon football depuis deux matchs. Il n’est pas prêt à peser sur le bouton panique.

« Il doit trouver une façon de trouver son rythme, a-t-il mentionné. J’ai encore foi en lui pour faire le travail.

« Il avait eu une très bonne semaine d’entraînement, mais ça ne s’est pas transposé dans le match. On va continuer de travailler et on va l’aider. Il y a plusieurs choses sur lesquelles on doit travailler.

« La façon dont il joue me dérange un peu. Je sais qu’il peut mieux jouer. Je crois qu’il a seulement besoin de quelques bonnes séquences pour se sentir à nouveau confortable sur le terrain. »