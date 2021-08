Rouge et Or: Charles-Lee Alarie-Tardif veut faire son propre chemin

Il est vrai que l’ailier défensif a un nom de famille plutôt connu dans l’entourage du Rouge et Or. Vincent Alarie-Tardif a fait sa marque comme porteur de ballon de 2014 à 2017, mais pour Charles-Lee les comparaisons s’arrêtent là.

« Je suis un ailier défensif et il jouait porteur de ballon. J’aime mon frère et je suis fier de ce qu’il a accompli ici, mais je suis différent et je veux faire mon propre parcours à Laval. Je ne suis pas venu parce qu’il était passé avec le Rouge et Or avant moi », explique celui qui a trouvé sa place trois fois sur l’équipe d’étoiles collégiale avec les Cougars de Champlain-Lennoxville.

Un aspect qui a charmé Alarie-Tardif dans son choix universitaire est la grande compétition qui existe à l’intérieur de la formation.

« Il y a beaucoup de talent et ce que tu as fait au collégial ne veut plus rien dire. Tu te bats à chaque instant pour simplement avoir ta place sur le terrain le jour des matchs. Je suis quelqu’un de compétitif et ça me parle. »

Adaptation

Le joueur de ligne défensive avoue qu’il est encore en train de s’habituer à la fameuse verge qui sépare les deux fronts avant un jeu et qui est une distinction du football canadien.

« Je travaille beaucoup pour synchroniser mes pas et bien utiliser mes mains. Ce n’est pas facile, mais je me sens chaque jour plus à l’aise. »

L’étudiant en intervention sportive, qui souhaite aller en enseignement pour la prochaine année universitaire, avoue qu’il traîne encore des bobos de ses années antérieures de football.

« J’ai été opéré à une hanche et à une épaule il y a deux ans et je ne suis pas à 100 % encore. Ça commence à revenir et c’est une raison pour laquelle j’ai un peu ralenti lorsque vient le temps de chasser le quart-arrière. J’essaie de retrouver cet aspect qui était une force dans mon jeu quand j’étais jeune », termine le joueur de première année.