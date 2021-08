GOSSELIN, Mariette



À Saint-Eustache, le 21 août 2021, à l’âge de 91 ans, est décédée Madame Mariette Gosselin, épouse de feu Monsieur Alberto Zinnato.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carla, Lisa et Paolo (Lucie Belzile et son fils Olivier Lefebvre), ses deux petits-enfants Mélanie Constantineau (Stéphane Rivest) et Érik Constantineau (Kim Gagnon), ses arrière-petits-enfants Thomas et Danaë, ses soeurs Rachel, Claire et Françoise (Gilles Fournier), ses nièces et ses neveux, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 septembre 2021 de 13h à 15h au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Villagia et La Luciole pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en sa mémoire.