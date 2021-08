MAJOR, Jacques



À Blainville, le 19 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Jacques Major, époux de feu Gilberte Letourneur. Un homme et un père d'une grande bonté et de bienveillance, d'une générosité exceptionnelle et d'un grand sens de l'humour.Il laisse dans le deuil sa conjointe des sept dernières années Francine; ses enfants Michel (Manon), Ginette (Bertrand) et Stéphane (Nancy), ses petits-enfants Mia, Maxime, Rémi, Rose, Keven, Justine et ses cinq arrière-petits-enfants.Famille et amis seront accueillis de 18h à 21h, le vendredi 10 septembre 2021 au Mausolée St-Martin édifice à l'arrière du complexe funéraire:Au lieu de fleurs, la famille suggère un don à la Société canadienne du cancer en sa mémoire.