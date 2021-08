COVID-19: «Être vacciné ne vous empêche pas d’être infecté»

Malgré la haute couverture vaccinale des Québécois, la COVID-19 se propage toujours dans la province.

Benoit Barbeau, virologue et professeur au Département des sciences biologiques de l’UQAM rappelle que le vaccin n’empêche pas de contracter le virus.

«Vacciné ne vous empêche pas d’être infecté, et éventuellement d’être contagieux. De plus, les vaccins ne sont pas 100 % efficace, et avec le variant Delta, ce taux-là diminue. Mais n’empêche que la vaccination offre quand même une protection, surtout au niveau des symptômes graves», explique le spécialiste.

Bienvenue aux Américains

Benoit Barbeau croit que l’ouverture de la frontière canadienne aux Américains laisse une porte ouverte à la propagation du virus.

Il relativise toutefois en précisant que la frontière n’a jamais été fermée aux travailleurs essentiels et au passage de marchandise.

«Il y avait donc déjà du vas-et-viens, mais on en a plus maintenant», précise-t-il.

Il croit que le gouvernement fédéral devra garder un œil sur la situation et décider si le maintien de l’ouverture des frontières reste la meilleure option.

Variants

Benoit Barbeau persiste et signe : la couverture vaccinale est le meilleur moyen de combattre la COVID-19.

«On doit supposer qu’il se peut que certains variants développent une certaine résistance, mais à ce moment, on ne l’a pas vu», explique l’expert.

«La vaccination reste notre meilleure option», affirme Benoit Barbeau.