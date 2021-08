DUVAL, Yves



À Saint-Eustache, le 24 août 2021, est décédé M. Yves Duval après un pénible combat.Il était retraité d'Air Canada, et le fils de feu M. Maurice Duval et de feu Mme Thérèse Sicheri.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mireille St-Pierre, sa soeur Huguette (Jean-Claude Telmose et leur fils Jonathan), son fils Alexandre et sa famille. Il laisse aussi dans le deuil sa belle-mère Bibiane April (feu Joseph St-Pierre), les frères et soeurs de sa conjointe qui étaient très présents dans sa vie: Louiselle (feu Paul Gagnon), Jean-Marc (Micheline Gagnon), Francine (Serge Germain), Ghyslaine (Serge Loyer), ses neveux et nièces: Gina, Eric, Yannick et leur conjointe, ses petits-neveux et petites-nièces: Maxine, Alexandre, Benjamin, Noah, Maïka, Emy, Malyk, Frederick ainsi que ses bons amis de tous les jours.La famille recevra vos condoléances le samedi 4 septembre 2021 de 12h à 16h au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Un hommage lui sera rendu en la chapelle du salon en ce même jour, à 16h.Je tiens à remercier les soins palliatifs de leurs bons soins et leur dévouement à nous accompagner dans cette épreuve (spécialement Josiane et son équipe) ainsi que Dre Haley.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.