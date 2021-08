BERGERON, Jean-Jacques



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Jean-Jacques Bergeron, époux de Monique Lavoie, le 13 mars 2020 à l'âge de 76 ans.Outre son épouse, Monsieur Bergeron, laisse dans le deuil ses filles Nancy (Erik) et Sylvie (Hugo) ainsi que ses petits-enfants adorés Alice, Léa-Rose, Vincent et Nicolas. Il laisse aussi ses soeurs, Brigitte (Pierre), Huguette (André) et Denise ainsi que ses nièces, neveux, autres parents et amis.Un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié.La famille vous invite à une célébration pour souligner son départ ainsi que celui de sa tendre épouse Monique Bergeron (née Lavoie), le samedi 16 octobre prochain à l'église de Mont-Saint-Hilaire. La famille vous recevra à compter de 10h et la cérémonie suivra à 11h. L'église est située au 260 Chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire, J3H 3H4.www.salondemers.com