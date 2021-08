THOMAS, Sylvie



À Longueuil, le 15 février 2021, à l'âge de 57 ans, est décédée Mme Sylvie Thomas, conjointe de M. Richard Marsolais.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa mère Marjolaine Lavigne, sa soeur Chantal Thomas (Mario Francoeur), ses petites-filles Élodie et Maïka, ses neveux et nièces Danick, Nicolas, Pierre-Olivier et Catherine ainsi que de nombreux parents et amis. Elle rejoint dans le repos éternel sa fille Lily-Christine Thomas-Samson (Dominique Larose), sa soeur Suzanne Thomas (Michel Poirier) et son père Gilles Thomas.La famille accueillera parents et amis le samedi 4 septembre 2021 de 14h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 8145 Chemin de Chambly, Saint-Hubert.Une cérémonie suivra à 16h en la chapelle du complexe.Vos dons peuvent se traduire par des dons à la fondation HTAPQ (Hypertension artérielle pulmonaire - Québec).