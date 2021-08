En attendant les Emmy

Le mois de septembre est indéniablement le mois de la télé. Non seulement les téléspectateurs reprennent leurs habitudes d’écoute ou accueillent de nouvelles émissions, mais l’industrie y célèbre également ses artistes et artisans. Au Québec, nous avons les Gémeaux, aux États-Unis, ce sont les Emmy. Deux fêtes qui se déroulent le même week-end, le 19 septembre. Avant de laisser toute la place à nos productions, voici où faire le plein des séries qui ont capté l’attention de l’industrie américaine et qui proviennent pour la plupart des plateformes d’écoute en rafale.

Meilleures comédies

Black-ish

Photo courtoisie, ABC

Pendant sept saisons, ABC nous a offert les tribulations du père d’une famille afro-américaine vivant dans un quartier blanc et cherchant à préserver sa culture auprès de ses enfants. Anthony Anderson en est la vedette.

► Disney+ et en VSD (dernière saison)

Cobra Kai

Photo courtoisie, Netflix

Cette série qui en est à sa troisième saison se déroule 34 ans après les films Karaté Kid alors que les rivaux Daniel et Johnny se retrouvent avec leurs démons du passé comme les failles du présent pour faire revivre le dojo Cobra Kai et le karaté.

► Netflix

Emily in Paris

Photo courtoisie, Netflix

Lily Collins incarne une jeune Américaine qui débarque dans une société parisienne de marketing souhaitant moderniser son image. La candeur, les amours et les tenues tendance de son héroïne ont plu malgré les nombreux clichés et le caractère bonbon.

► Netflix

Hacks

Photo courtoisie, HBO Max

C’est la rencontre d’une icône de Las Vegas en fin de carrière avec une jeune scriptrice qui a commis un suicide professionnel à l’aide d’un tweet. Toutes les deux devront apprendre à se connaître pour justifier leur place. Les dessous de l’industrie magnifiquement interprétés.

► Crave

Pen15

Photo courtoisie, Hulu

Proposition atypique et cynique, Maya Erskine et Anna Konkle sont des trentenaires dans la peau d’ados de 13 ans alors que de vrais ados jouent les autres personnages. Leurs mésaventures nous ramènent à notre propre jeunesse avec ses hauts... et ses bas !

► GEM

Ted Lasso

Photo courtoisie, Apple TV+

Comédie qui fait du bien prouvant que bonne humeur et positivisme peuvent faire jaillir le bon. Jason Sudeikis incarne un entraîneur de football américain recruté à la blague par une équipe de football (soccer) britannique. Plutôt que de couler l’équipe, il va l’élever en redonnant espoir et fierté à ses joueurs, sa dirigeante et toute une communauté.

► Apple tv+

The Flight Attendant

Photo courtoisie, HBO

Cassie est agente de bord et noie sa solitude dans la vodka et les rencontres sans lendemain. Lorsqu’elle se réveille à côté d’un mort, sa vie prend une autre tournure et s’enchaîne une série de mauvaises décisions qui la font s’enfoncer.

► Disponible sur Crave avec Super Écran

The Kominsky Method

Photo courtoisie, Netflix

Michael Douglas et Alan Arkin incarnent un acteur sur le déclin converti en coach de jeu et son agent. Cette série aborde finement le choc des générations, l’ironie hollywoodienne et le passage du temps.

► Netflix

Meilleures séries dramatiques

Bridgerton

Photo courtoisie, Netflix

Nous sommes au 19e siècle dans la haute société londonienne alors que deux familles (les Bridgerton et les Featherington) se comparent sans cesse et tentent de trouver de bons partis pour leurs filles. Commérages et amour charnel au menu.

► Netflix

Lovecraft Country

Photo courtoisie, HBO

Troublante proposition que ce roadtrip à travers les États-Unis dans les années 1950. Atticus Freeman recherche son père dans une Amérique ségrégationniste. Il devient une proie pour des monstres : les Blancs racistes et ceux des écrits de Lovecraft.

► Crave

Pose

Photo courtoisie, Netflix

Créée par Ryan Murphy, cette série permet une incursion dans la communauté LGBTQ du New York des années 1980 alors que la sous-culture queer noire et latino prenait de l’ampleur grâce à des compétitions de drag et de voguing qui faisaient la notoriété de leurs « maisons ».

► Netflix

The Boys

Photo courtoisie, Prime Video

Nous plongeons dans un univers où des êtres puissants sont reconnus comme des superhéros par la population et travaillent pour la société Vought. Un conflit perdure entre deux clans : les Boys et les Sept. Dans la deuxième saison, les secrets de Vought sont mis en lumière.

► Prime Video

The Crown

Photo courtoisie, Netflix

La quatrième saison jette un regard sur une période pas si lointaine et plus connue : les années 1980 alors que Diana faisait son entrée dans la famille royale. On y voit sa relation naissante avec Charles qui s’amourachait déjà de Camilia. Margaret Thatcher est au pouvoir.

► Netflix

The Handmaid’s Tale

Photo courtoisie, Hulu

Cette série est depuis quatre saisons difficile à regarder malgré la qualité du jeu, des textes et de la réalisation. Dans une ère où les femmes sont réduites à engrosser et à servir, June est dissidente et se bat sans cesse pour les siennes. En s’attaquant aux commandants, elle est soumise à la torture et peine à savoir en qui elle peut avoir confiance.

► Crave et illico (VF)

Mandolorian

Photo courtoisie, Disney+

Pour les fans de Star Wars. On y suit le périple d’un mercenaire qui se trouve au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République. L’histoire se situe cinq ans après Le retour du Jedi et une vingtaine d’années avant Le réveil de la force.

► Disney+

This Is Us

Capture d'écran tirée de la bande-annonce

Depuis cinq saisons, la famille Pearson est devenue chouchou du public alors qu’on les suit à différentes étapes de leurs vies pour comprendre leur présent. Kate, Kevin et Randall entrent maintenant dans la quarantaine.

► Netflix et en VSD (dernière saison)

Meilleures miniséries

I May Destroy You

Photo courtoisie, HBO

Une auteure en perte d’inspiration à la suite d’un viol perd pied avec la réalité et remet en question son boulot, ses amis, ses acquis alors qu’elle cherche son agresseur. La performance de l’auteure et actrice Michaela Coel est authentique et criante de vérité.

► Crave

Mare of Easttown

Photo courtoisie, HBO

Kate Winslet est enquêteuse dans une petite ville de la Pennsylvanie où tout le monde se connaît. Alors que deux adolescentes disparaissent, l’enquête s’avère délicate. Tous deviennent suspects et ses liens avec la communauté sont aussi précieux que fragiles.

► Crave

The Queen’s Gambit

Photo courtoisie, Netflix

La série qui a ramené les échecs à l’avant-scène. Une orpheline accro aux drogues et à l’alcool aspire à devenir la meilleure joueuse d’échecs au monde, milieu réservé aux hommes et où les Russes ont une longueur d’avance.

► Netflix

The Underground Railroad

Photo courtoisie, Prime Video

Dans les années 1850, Cora tente de se libérer de l’esclavage en traversant plusieurs États du Sud. Un chasseur d’esclaves la poursuit pour la ramener à ses propriétaires. L’Underground Railroad était à l’époque un réseau clandestin d’aide aux fugitifs.

► Prime Video

Wanda Vision

Photo courtoisie, Disney+

Pour les fans de Marvel, c’est l’occasion de retrouver dans leur quotidien Wanda (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) dans cette série d’action qui s’apparente à une sitcom. Les événements suivent Avengers : Endgame.

► Disney+