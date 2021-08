ROY, Micheline (née Noël)

De Terrebonne, auparavant de L'Assomption, le 23 août 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Micheline Noël, épouse de monsieur Léon Roy.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvan (Sylvie Favreau), Claude (Johanne Lachance), Christiane (Jocelyn Riopel), Martin (feu Rosane Desharnais), ses huit petits-enfants: Julien, Jean-Philippe (Alexandra Bournival), Jean-Sébastien (Caroline Chiasson), Marie-Ève (Pierre-Olivier Paquette), Catherine (Nicolas Beaulieu), Maude (Éric Malouin), Pénélope (Dany Murphy) et Victor, ses arrière-petits-enfants: Tobias, Olie et Ariel, ses soeurs : feu Jacqueline (feu Jacques Fiset), feu Jeannine (feu Roger Quintin), Denise et Aline (Raymond Audy), ses belles-soeurs : feu Rolande (feu Bernard Laurier), Pauline (Aurèle White), Carmen (André Desrosiers), neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 3 septembre 2021 de 9h à 12h au :Une cérémonie suivra à 12h en la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.