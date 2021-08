MARTIN (BORDELEAU), Lucile



À Laval, le lundi 23 août 2021 est décédée, à l'âge de 97 ans, Lucile Martin, épouse de feu Gilles André Bordeleau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christian, François (Natalie), Alain (Guylaine), Robert (Sylvie) et Louis (Pilar), ses petits-enfants : Frédérick, Benoit, Sébastien, Anne Sara et Samuel, ses arrière-petits-enfants Emmy et William, sa soeur Aline ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le mercredi 1er septembre 2021 de 17h à 20h, ainsi que le jeudi matin dès 9h. Les funérailles seront célébrées le jeudi 2 septembre 2021, à 14h en l'église Bon-Pasteur, située au 400 rue Laurier, Laval, H7N 2P6.