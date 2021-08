Finie la pollution plastique pour 2030, promettent les libéraux

Les libéraux ont dévoilé samedi leur plan pour la gestion et la réduction des déchets plastiques. Le parti estime pouvoir enrayer la pollution plastique d’ici 2030 tout en créant jusqu’à 42 000 emplois au passage.

«Présentement, c’est un peu un fouillis. Il y a plusieurs types de plastique, et n’importe qui peut dire que son plastique est recyclable, même si dans les faits il n’est pas recyclé», a déclaré en entrevue le ministre du Patrimoine et écologiste Steven Guilbeault.

Pour «faire le ménage là-dedans», un gouvernement libéral adopterait des règlements ou, dans certains cas, des lois visant à réguler l’industrie du plastique.

«On voudrait mettre un certain nombre de standards dans tout ça. Pour qu’un produit soit étiqueté comme recyclable, il faudrait qu’il soit accepté par quatre-vingts pour cent des installations de recyclage au pays», a suggéré M. Guilbeault, qui souligne que cette pratique est déjà mise en place dans certains pays européens.

Les règlements viseraient la réduction de l’éventail des types de plastiques différents qui sont produits au Canada, pour miser sur une gamme restreinte de plastiques plus facilement recyclables.

«Évidemment, ce n’est pas le gouvernement fédéral qui va venir collecter le bac bleu ou le bac vert», a relevé le député de Laurier—Sainte-Marie. Le fédéral serait un «partenaire» afin de pouvoir aller «encore plus loin là-dessus», a-t-il assuré.

L’objectif, au final, est de «mettre à contribution de façon plus importante» les entreprises qui bénéficient de la vente des produits de plastique.

S’il est réélu, le Parti libéral augmenterait la capacité de collecte et de recyclage des bouteilles de plastique et forcerait les fabricants à utiliser au moins 50 % de plastique recyclé dans leurs produits d’ici 2030.

Les libéraux suggèrent aussi de créer un nouveau fonds pour soutenir les solutions canadiennes en matière de déchets de plastique et élargir les programmes de nettoyage de nos océans et de nos littoraux déjà en place.

Un «droit à la réparation»

Par ailleurs, le Parti libéral planche aussi sur un «droit à la réparation» pour encourager la réparation, principalement des appareils électroniques et des électroménagers, plutôt que la surconsommation.

«C’est très difficile aujourd’hui de faire réparer des choses. Les pièces ne sont pas disponibles longtemps et plusieurs appareils sont faits de façon que ce soit difficile de les réparer. On veut changer cette dynamique-là», a insisté Steven Guilbeault.

Un tel «droit» impliquerait d’importants changements dans les pratiques actuelles des entreprises manufacturières, et le député écologiste en est conscient.

«Il y a toujours de la résistance quand un gouvernement veut mettre en place de nouvelles règlementations. [...] La réalité, c’est que ça se fait dans d’autres pays, et si on le fait là-bas, pourquoi on ne peut pas le faire?» a-t-il demandé.