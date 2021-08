John Tavares se porte à merveille

Le capitaine des Maple Leafs de Toronto John Tavares ne souffre d’aucune séquelle à la suite de la commotion cérébrale qu’il a subie en séries éliminatoires, affirmant qu’il se sent dans une forme fantastique à quelques semaines de l’ouverture des camps d’entraînement.

• À lire aussi: Trois jeunes hockeyeurs décédés: la vitesse en jeu

• À lire aussi: Autre rebondissement dans le dossier Jack Eichel

L’incident a marqué les esprits: après avoir chuté à la suite d’une mise en échec de Ben Chiarot, Tavares a encaissé en pleine tête un coup de genou involontaire de Corey Perry, qui n’a pas eu le temps de l’éviter.

Tavares a vite tenté de se relever, mais il n’est parvenu qu’à se mettre à genou, visiblement sonné. Puis il a chuté une deuxième fois, vers l’arrière, se blessant à un genou sur la séquence. Il a ensuite passé de longues minutes sur la glace avant d’être transporté sur une civière jusqu’à l’hôpital.

Il a repris l’entraînement une semaine plus tard, mais son club n’a pas été en mesure d’éviter une élimination en sept parties face au Tricolore. Après un été de repos, l’histoire est toutefois derrière lui.

«Ce fut une excellente saison morte pour moi d’un point de vue de la santé, a-t-il déclaré dans une entrevue à la chaîne NHL Network, vendredi. Et même là, je crois que je dois continuer de travailler pour aller encore mieux.»

«Je pense qu’avoir du temps aide vraiment. Je suis vraiment chanceux que ça ne soit rien de plus que l’incident et je me sens très bien depuis que je suis sorti de l’hôpital, sans contretemps ou de problème dans ma convalescence. C'est donc une bonne saison morte et je vais très bien. Le soutien de la communauté du hockey a été énorme.»

Défoncer la porte

Pendant qu’il se remettait de cette commotion, Tavares a vu ses coéquipiers être éliminés en première ronde. Ainsi, la formation torontoise s’est inclinée au premier tour pour une cinquième année consécutive. Elle est en quête d’une première victoire lors d’une série depuis 2004 et d’une première coupe Stanley depuis 1967.

Mais la confiance est bien présente dans le clan ontarien. Auston Matthews avait entre autres indiqué récemment qu’il croyait vraiment que l’équipe était en mesure de gagner la coupe Stanley. Et Tavares a apprécié les commentaires de son jeune coéquipier.

«J'adore ça, a-t-il lancé. Nous allons sur la glace pour jouer et gagner. Et vous croyez en vous, vous croyez en votre groupe et votre équipe. Et je pense que nous avons montré beaucoup de grandes choses pendant mon séjour ici au cours de mes trois premières années.»

«Évidemment, nous avons eu des fins de saison difficiles, mais nous devons juste continuer à frapper et frapper à la porte jusqu'à ce que nous la défoncions.»