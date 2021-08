Juteux profit pour le PDG de Lion

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Marc Bédard empoche 13,1 millions de dollars

Photo d'archives, Martin Alarie

Le président fondateur de la Compagnie électrique Lion, Marc Bédard, a réalisé un impressionnant profit de 13,1 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise, la semaine dernière. Il a revendu à plus de 15 $ des titres qu’il a exercés à tout juste 94 cents, ce qui représente un gain de plus de 1500 %. Malheureusement pour les investisseurs qui ont récemment misé sur Lion, l’action de l’entreprise a reculé de près de 30 % depuis son entrée en Bourse, en mai.

James Cherry achète du Cogeco

James Cherry, ancien PDG d’Aéroports de Montréal, a acheté pour un peu plus de 100 000 $ d’actions de Cogeco Communications au début du mois. Il est membre du conseil d’administration de l’entreprise montréalaise depuis 2016. M. Cherry est également administrateur de la Banque de l’infrastructure du Canada depuis 2017.

Le PDG de Bell exerce des options

Mirko Bibic, le grand patron de Bell Canada (BCE), a encaissé un profit de près de 460 000 $ en exerçant des options du géant des télécommunications, la semaine dernière. Après avoir connu une performance boursière en demi-teintes au cours des dernières années, le titre de BCE a bondi de 18 % depuis le début de l’année.

Pierre Beaudoin rachète du Power

Le président du conseil de Bombardier, Pierre Beaudoin, a acheté pour 525 000 $ d’actions de Power Corporation, la semaine dernière. Il s’agit d’un deuxième achat en moins d’un an pour M. Beaudoin puisqu’en octobre 2020, il avait acquis pour près de 500 000 $ d’actions du conglomérat financier montréalais. Le titre de Power a progressé de plus de 45 % depuis le début de l’année.

XpertSea amasse 25 M$

Photo courtoisie

L’entreprise XpertSea de Québec a clôturé, plus tôt ce mois-ci, un financement de 25 millions $ auprès de huit investisseurs canadiens et étrangers, dont Investissement Québec et Real Ventures. Fondée en 2011, XpertSea commercialise des technologies d’intelligence artificielle pour aider les éleveurs de crevettes à optimiser leur production. « Nous avons fondé XpertSea avec la ferme conviction que la technologie et les données permettront d’exploiter l’énorme potentiel de l’aquaculture pour en faire la source de protéines la plus durable pour nourrir notre planète », a déclaré la PDG de l’entreprise, Valérie Robitaille. Fait intéressant, l’équipe de direction et le conseil de XpertSea sont tous deux majoritairement féminins.

Nouveau gain pour le PDG de TFI

Le grand patron de TFI International, Alain Bédard, a empoché un profit de plus de 4,1 millions $ en exerçant des options de l’entreprise québécoise de camionnage. Il s’agit de la troisième transaction du genre pour l’entrepreneur en 2021. Ses gains totalisent plus de 12 millions $. Le titre de TFI a plus que doublé depuis le début de l’année.