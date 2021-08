L’art d’être restés unis malgré la pandémie

Il semblerait que les statistiques de l’après-pandémie ont révélé que de nombreux couples se sont servis de cette excuse facile pour se séparer. Je ne sais pas si l’information est juste, mais je peux dire que dans mon cas, je devrais plutôt dire dans notre cas, c’est l’inverse qui s’est produit.

Voici notre cas de figure pour que vous compreniez ce qui s’est passé. Juste avant l’irruption de la pandémie, mon conjoint et moi avions commencé une réflexion sur notre avenir familial. Tous deux embarqués dans des carrières très prenantes avec deux enfants en bas âge, on se rendait compte qu’on était entrés dans une spirale dont nous risquions de sortir écorchés en bout de course si nous persistions dans cette voie.

Comme un veau qui court après sa queue, on allait tous les deux droit dans un cul-de-sac. Dans l’espoir de se bâtir une carrière à la mesure de ce qu’on rêvait et de ce qu’on espérait de meilleur pour la réussite de notre famille, on allait vers la catastrophe.

On était pour ainsi dire engagés dans quelque chose qui allait inexorablement nous étouffer. Et le pire, c’est qu’on s’en rendait compte sans vouloir l’admettre, ni lui ni moi. En novembre 2019, quand est venu le temps de renégocier notre hypothèque, qui en passant, était au-dessus de nos moyens, mon conjoint a mis un stop à tout ça, pour me forcer à regarder objectivement ce qui nous attendait dans les prochaines années.

Tout ça pour me dire : « Ou bien on change de vie et on est encore ensemble dans 10 ans, ou bien on se sépare dans pas long ? » Ce fut un choc terrible, mais salutaire. Collés l’un sur l’autre pendant plusieurs mois, on n’a pas eu d’autre choix, malgré le télétravail, que de repenser notre plan de vie.

Ce ne fut pas simple, je l’admets, et celle qui a le plus rué dans les brancards, c’est moi. Je n’acceptais pas de réduire mon train de vie, car j’y étais accro. Je voulais que nos enfants connaissent certains bienfaits de la vie que je n’avais pas connus, afin de leur laisser le meilleur souvenir de leur mère.

Mais mon conjoint a eu les arguments décisifs pour me faire accepter qu’un retour en milieu rural et le démarrage d’une petite entreprise était ce qu’il y avait de mieux pour notre petite famille, puisqu’on avait encore l’énergie pour le faire. Depuis, et malgré les aléas, on est heureux.

Une femme qui signe pour son couple

Que votre statistique soit valable ou pas, ça ne change rien à votre cas de figure. Vous êtes encore ensemble parce que vous avez entrepris une démarche de questionnement qui a débouché sur la prise de la décision de changer de vie.

La pandémie est certes venue augmenter le pourcentage des sources de conflit dans les couples, de manière à les inciter soit à se séparer, soit à emprunter d’autres voies que celle dans laquelle ils étaient engagés. Comme vous étiez déjà en réflexion sur la vôtre, ça n’a fait qu’exacerber votre désir de changer ce qui n’allait pas en mieux.

Si je me fie à Yvon Dallaire, psychologue et auteur spécialisé en relations conjugales, « Les amoureux qui ont traversé cette épreuve ensemble peuvent en sortir plus unis. Probablement parce qu’ils avaient déjà une bonne entente et qu’ils avaient déjà négocié des ententes à double gagnant sur certaines sources de problème insoluble, comme l’éducation des enfants ».

Quant à Serge Marquis, qui a séduit un très grand lectorat avec son best-seller Pensouillard le hamster, il affirme que « ... les bouleversements occasionnés par la COVID 19 sont en grande partie liés au fait que nous avons été privés de relations interpersonnelles pendant son intrusion. Autant le JE reste important, autant les relations humaines nous ont manqué, perturbant au passage l’approfondissement d’un soi qui a besoin des autres pour se connaître. »