Le Bloc, Joly et les «deux mains sur le volant»

À chaque campagne fédérale depuis celle de 1993, la première du Bloc, la question de l’utilité de ce parti particulier – n’aspirant pas à être au gouvernement – resurgit.

Elle est légitime. Mais après trois décennies, c’est devenu une sorte de figure imposée pour ses adversaires.

Samedi dernier, les libéraux Pablo Rodriguez et Mélanie Joly entonnèrent l’antienne : « Ce sont de gros parleurs, des petits faiseurs. Le Bloc veut qu’on envoie des Québécois à Ottawa pour demander. Nous, on veut envoyer des Québécois à Ottawa pour agir », lance Rodriguez.

À qui exactement doit-on les réalisations d’un gouvernement ? Le crédit politique, c’est probablement ce qui est le plus disputé par les politiciens, qui doivent persuader les citoyens qu’on leur doit beaucoup de ce qui va bien. Voire tout.

Or, les décisions démocratiques sont pour la plupart le résultat d’une sorte de grand bricolage collectif. Une idée arrive sur la table, est refaçonnée par les fonctionnaires en discussion avec les élus au pouvoir. Puis, travaillée au corps dans les débats parlementaires et dans l’espace public.

Courriel intrigant

J’ai récemment mis la main sur un échange courriel (dont l’authenticité m’a été confirmée) remontant au 19 mai 2020 et qui illustre bien une partie de ce jeu.

Un officier libéral s’y adresse à son vis-à-vis bloquiste : « Le Gouvernement, en tenant compte des suggestions du Bloc québécois, a mis en place les programmes suivants afin d’aider les entreprises. »

Suit une liste de six mesures économiques prises dans la première vague : Compte d’urgence pour les compagnies canadiennes (CUCC) ; Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial ; Subvention salariale d’urgence du Canada ; Fonds d’urgence pour soutenir les organismes culturels/sportifs ; Fonds d’aide et de relance régionale et Subvention aux pêcheurs.

Dans un passage, le libéral écrit, à propos d’un ajustement fait au CUCC : « Cette flexibilité avait été demandée à maintes reprises par le Bloc québécois et les autres partis. » Le courriel se conclut ainsi : « Y a-t-il quelque chose de plus spécifique que vous recommandez ? Si c’est le cas, pourriez-vous nous faire parvenir votre suggestion dans les meilleurs délais. »

« Les deux mains sur le volant »

J’ai demandé au PLC de m’entretenir avec un des leurs afin de mieux comprendre le contexte de ce courriel. Mardi, c’est la coprésidente de la campagne libérale, Mélanie Joly, qui a répondu à mes questions dans un café de Limoilou.

Habile politicienne, elle se lance dans une présentation ample et détaillée (et intéressante !) de la gestion de crise provoquée par la COVID à partir de mars 2020. Et des six mesures mentionnées dans le courriel.

Mais je dois la ramener à nos moutons : et les suggestions du Bloc ? Lorsque les mesures sont définies, soutient-elle, « le parlement est fermé, il n’y a pas de discussion avec les autres partis ». Le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, est son voisin de palier à Gatineau. « Et je ne me souviens pas lui avoir parlé. »

Le plan aurait été développé en vase clos par les ministres et les fonctionnaires : « C’est après, qu’on a dit à Pablo [Rodriguez, leader parlementaire] : va le négocier. »

À ce moment, il a pu y avoir des suggestions des partis d’opposition : « On est un gouvernement minoritaire. On n’a pas le choix de les contacter pour avoir leur approbation. Sinon ça n’aurait pas passé. » Et approbation il y eut, à l’unanimité, insiste-t-elle.

Mais pour la suite, « il est normal qu’on veuille avoir une majorité pour qu’on puisse mettre en place notre plan, parce que c’est bon, en temps de crise, d’avoir un gouvernement qui a les deux mains sur le volant ! Je sais que je parle comme Jean Charest, mais c’est ce que je pense ! »