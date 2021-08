Jesperi Kotkaniemi accepte une offre hostile des Hurricanes de la Caroline

L’attaquant du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi a accepté une offre de contrat des Hurricanes de la Caroline, samedi. L’entente d’une seule saison rapporterait 6,1 millions de dollars au Finlandais.

Le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin, a maintenant une semaine pour offrir un contrat identique à «KK», sans quoi l’athlète de 21 ans deviendrait un membre de la formation qui évolue à Raleigh. Dans une telle éventualité, le Canadien se verrait octroyer un choix de première ronde et un choix de troisième ronde puisque Kotkaniemi était un joueur autonome avec compensation.

«Jesperi Kotkaniemi a accepté notre offre. Il veut venir en Caroline, a commenté le directeur général des Hurricanes, Don Waddell, sur le site de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a vu le noyau qu’on a bâti ici et il veut en faire partie. Nous sommes fiers, mais il y a une période d’attente. Nous avons vu une position vulnérable et c’est pourquoi nous avons fait une offre de la sorte. Celle-ci représente la meilleure chance de mettre la main sur le joueur, prenant en considération notre noyau et la compensation offerte.»

La compensation aux @CanadiensMTL si jamais ils décident de ne pas égaler l’offre hostile des @Canes à Jesperi Kotkaniemi est un choix de première ronde et un choix de troisième ronde. @TVASports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) August 28, 2021

Depuis qu’il a été sélectionné avec le troisième tour de parole du repêchage de 2018, Kotkaniemi a amassé 62 points en 171 matchs dans la Ligue nationale. La saison dernière, il a inscrit 20 points à sa fiche, lui qui a disputé l’ensemble des 56 matchs des siens.

La revanche des Hurricanes

Cette situation n’est pas sans rappeler celle de 2019, quand le Canadien avait soumis une offre hostile à l’attaquant des Hurricanes Sebastian Aho. À l’époque, le Finlandais avait accepté une offre de cinq ans d’une valeur de 42,27 millions$ de la part de la formation de la Belle Province.

Les Hurricanes avaient toutefois égalé cette offre pour préserver les services de leur attaquant vedette.

Même les propos émis par Waddell sont similaires, pour ne pas dire identiques, à ce qu’avait dit Bergevin au moment de soumettre une offre à Aho.

Par ailleurs, le contrat accordé à Kotkaniemi par les Hurricanes est assorti d’un boni de 20$ à la signature, ce qui correspond au numéro d’Aho.

Le compte Twitter des Hurricanes a d’ailleurs lancé une flèche au Canadien en rédigeant un gazouillis en français, mais bourré de fautes.

«Les Hurricanes ont annoncé aujourd’hui avoir déposé une offre hostile au joueur autonome avec restriction Jesperi Kotkaniemi des Canadiens de la Montreal. L’entente proposée est d’une durée de un ans et d’une valeur annuelle moyenne de 6,1 millions$.»

Les Hurricanes ont annoncé aujourd’hui avoir déposé une offre hostile au joueur autonome avec restriction Jesperi Kotkaniemi des Canadiens de la Montreal. L’entente proposée est d’une durée de un ans et d’une valeur annuelle moyenne de 6,1 millions $. — Carolina Hurricanes (@Canes) August 28, 2021

Ils ont aussi simplement rédigé «LOL» en partageant le texte de NHL.com rédigé au sujet de l’offre acceptée par Kotkaniemi.

Les offres hostiles à Aho et à Kotkaniemi sont d’ailleurs les deux seules qui ont été soumises depuis celle faite par les Flames de Calgary à l’endroit de Ryan O’Reilly, en 2013, alors que ce dernier était un membre de l’Avalanche du Colorado.