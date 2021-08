Les petits bateaux de Grande-Anse

Porte d’entrée de la péninsule acadienne au nord-est du Nouveau-Brunswick, la petite municipalité de Grande-Anse est un lieu incontournable sur la route 11. Sa plage décorée d’une signalisation artisanale pour le moins atypique et son sympathique casse-croûte justifient l’arrêt. Non loin de là, un phare aux couleurs de l’Acadie trône au sommet des falaises de teinte ocre. En regardant les embarcations amarrées au quai, j’essaie de photographier cette mosaïque multicolore, mais je n’y arrive pas. Je change d’objectifs à quelques reprises, je me déplace, mais rien n’y fait. Je n’obtiens pas l’image que j’ai en tête. Déterminé à capturer ce point de vue qui possède un potentiel, je tente une nouvelle perspective. Aussitôt le drone lancé dans les airs, tous les éléments m’apparaissent bien en place. Trois ombres portées en forme de bateaux et l’amalgame des couleurs proposent une vision tout à fait inusitée de ces petits bateaux de Grande-Anse.

Appareil : DJI Mavic Pro 2

Objectif : 28 mm

Exposition : 1/50s à f/8

ISO : 100