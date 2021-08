O’Toole veut s’attaquer à l’inflation en augmentant la concurrence

Erin O’Toole a proposé samedi une série de mesures pour s’attaquer à l’inflation, et particulièrement à l’augmentation du panier d’épicerie, en jetant le blâme sur les grandes épiceries et sur les politiques économiques de ses adversaires.

Le chef conservateur a pris comme cible les cadres des grandes chaînes d’épicerie qui pratiquent la fixation de prix, en promettant de faire passer le montant maximal des amendes de 24 millions $ à 100 millions $ et d’imposer des sanctions pénales, incluant des peines d’emprisonnement.

«L'inflation n'est pas un accident, a ajouté M. O’Toole. C'est le Canada de Justin Trudeau et du NPD. C'est là où leur dette élevée et leur programme économique imprudent ont mené. Cela fait grimper le prix de l'essence, des vêtements des enfants, de l'épicerie et des produits de première nécessité.»

De passage samedi à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le chef conservateur a promis aux familles qu’il allait laisser «plus d’argent dans leurs poches».

En complément aux punitions plus sévères pour contrer la fixation des prix, les conservateurs veulent établir un «code de conduite sévère» dont l’objectif serait de protéger les fournisseurs et d’encourager la concurrence entre les épiceries.