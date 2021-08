Pas de bonne humeur

Vous souvenez-vous du lymphatique et lunatique Justin Trudeau au début de la pandémie ? On avait l’impression de le déranger avec nos microbes. Pendant ce temps, François Legault, lui, avait l’air d’un génie, d’un papa protégeant ses enfants, alors que l’autre à Ottawa a même dérogé à la directive de ne pas changer de région en s’en allant à son chalet du lac Mousseau comme si de rien n’était. Le petit n’avait pas encore allumé.

Tout à coup, il a réalisé qu’il était premier ministre d’un pays et qu’il fallait réagir. Alors, héréditairement, comme un bon vieux libéral, il a sorti le paquet, le bacon. Rien de mieux pour fermer le clapet aux braillards. Comme s’il avait trouvé une mine de huards, la PCU et tournée générale. Conséquences ? Y a rien là, on verra plus tard.

Indéniablement et irréfutablement, le p’tit Trudeau se fout complètement de nous. Et il nous a vite entraînés dans sa bêtise, son aveuglement. Nous sommes maintenant, mains liées et bouche cousue, tous empêtrés dans une campagne électorale inutile, absurde, coûteuse et surtout non désirée de tous. Le grand public, les commentateurs et observateurs politiques, les partis d’opposition ainsi que les dirigeants des provinces criaient à l’unisson que ce n’était pas le temps, qu’il ne fallait pas. Qu’on avait besoin de toutes nos ressources pour en finir avec la COVID et ses dérivés.

Non, pas pour Justin.

D’abord, ouvertement, comme un fieffé menteur, il s’est promené dans le pays pendant une partie de l’été en distribuant subventions et cadeaux et répétant qu’il n’était pas en précampagne électorale. Ensuite, il a déclenché les élections. Faut-il être assez dupeur, tricheur. Il nous prend vraiment pour des imbéciles. Et comme il ne lâche pas le morceau, il nous demande en plus de lui donner une majorité. On vient de voir ce qu’il a fait en minoritaire, il faudrait vraiment être collectivement inconscients pour lui donner toutes les commandes, le pouvoir absolu.

$$$ EN PLUS

Pierre-Olivier Zappa écrivait il y a deux semaines que cette élection sera la plus coûteuse de l’histoire. Il n’y a aucun doute. En pleine pénurie de main-d’œuvre, le pays devra en outre gérer et contrôler le déplacement massif de millions d’électeurs, les masquer, les désinfecter, les distancer et acheter des centaines de milliers d’écrans en plexiglas. Tout ça dans les écoles ou lieux publics qu’on a déjà peine à protéger des virus. Cette élection ralentira et nuira à la lutte que mène notre valeureux système de santé. Cette élection peut coûter des vies. Trudeau s’en balance.

C’est un peu plus d’un demi-milliard de dollars pour le caprice du PM. Pas fort. Et ça veut diriger le pays.

ITOU

De ce que je vois, plusieurs candidats ont demandé l’aide médicale à mentir.

La lumière attire des moustiques. Donc, Maxime Bernier ne se fera pas piquer.

Will Prosper moins, y m’semble.

Au bar du coin, quand la machine à poker t’appelle par ton prénom, y a un problème.

Je voulais voir les feux d’artifice, mais je suis arrivé un pétard.

Un défi : être paresseux sans que ça paresse.

Clochard tellement pauvre que les pigeons lui lancent du pain.

Serge Comeau a noté. Plusieurs politiciens n’ont pu se présenter parce que, de ce temps-là, il faut avoir les mains propres.

Je cite Pierre-Olivier : « La démocratie n’a pas de prix, mais elle a un coût. »

Je me cite : « Pas à peu près... »

