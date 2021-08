Le demi-marathon de Lévis plus couru que jamais

Le demi-marathon de Lévis n’aura jamais été aussi couru, dans tous les sens, que dimanche matin. Pour son retour après une année d’absence, ils seront autour de 3000 à parcourir les rues de la ville sur 21,1 kilomètres.

Cet engouement record s’explique de plusieurs façons, croit Marianne Pelchat, productrice déléguée chez Gestev, le producteur de l’événement. Mais une chose est sûre : les coureurs se sont ennuyés des grands événements rassembleurs.

« On voit que les gens ont le goût de vivre des événements, pointe Mme Pelchat. Le virtuel a fait son temps. Là, les gens ont le goût de vrai, ont le goût de concret, de l’aspect social de la course à pied. »

Avec l’annulation de plusieurs grandes courses québécoises, dont les marathons de Québec et de Montréal, plusieurs coureurs en manque d’adrénaline ont convergé vers Lévis.

« Le 21 kilomètres est extrêmement populaire, se réjouit Mme Pelchat. Si on compare à la dernière édition, en 2019, on parle d’une hausse de 7-8 % des inscriptions. »

Plusieurs ajustements

Mais, bien sûr, la tenue d’un événement de pareille envergure en pleine pandémie a nécessité plusieurs ajustements.

À commencer par la date. Le demi-marathon se déroule habituellement au début mai et marque le lancement des épreuves Je cours Québec.

Pour maximiser les chances que la course puisse avoir lieu, les organisateurs l’ont repoussée au dernier week-end d’août. Ils ont aussi choisi de disputer les épreuves sur deux jours. Les courses de 2, 5 et 10 kilomètres ont eu lieu samedi.

Avec les participants inscrits à ces épreuves, c’est un total d’environ 4800 coureurs qui auront foulé les rues de Lévis ce week-end.

« On a eu à dribbler avec les différentes règles de la Santé publique à mesure qu’elles évoluaient, explique Mme Pelchat. On a ouvert nos inscriptions en janvier en se disant qu’on allait le déplacer de sa date habituelle, du premier week-end de mai à la fin août. Ça nous permettait de gagner de précieux mois pour que les règles sanitaires s’assouplissent, que les bénéfices des vaccins fassent leur œuvre. »

Pas de familles pour célébrer

Aussi, les coureurs doivent s’attendre à plusieurs changements. Les départs auront lieu par vague de 500 participants, dans le but de respecter les règles de distanciation physique.

Et il n’y aura pas de familles et d’amis à la ligne d’arrivée, au Juvénat Notre-Dame, pour célébrer les efforts des athlètes. Ceux-ci pourront toutefois recevoir les encouragements de leurs proches aux abords du parcours, tout au long de la course.

Par ailleurs, plusieurs coureurs de haut niveau prendront part à la compétition. Celle-ci fera office de Championnat québécois de demi-marathon.

Tout a commencé quand elle a voulu rater l’école

Élissa Legault avait 9 ans quand elle a commencé à courir. Une simple astuce pour manquer des cours s’est vite transformée en passion, et elle fait aujourd’hui partie des Québécoises les plus rapides sur de longues distances.

« Mon prof d’éducation physique avait entendu parler d’une course qui rassemblait plusieurs écoles primaires. Moi je me suis dit que j’allais m’inscrire pour rater une journée d’école », rigole aujourd’hui Legault.

Même si la petite Élissa ne s’est jamais vraiment entraînée pour cette course, elle a terminé à la troisième place. Et de cette médaille de bronze est rapidement né son engouement pour la course à pied.

Photo courtoisie

Legault, 27 ans, fait partie des coureurs d’élite qui disputeront le demi-marathon de Lévis dimanche.

Après avoir fait du triathlon à l’adolescence, Élissa Legault a repris l’entraînement plus sérieusement il y a trois ans. Elle s’est d’ailleurs adjoint les services d’un entraîneur afin de l’aider à progresser.

Elle est aujourd’hui vice-championne québécoise sur 10 000 mètres et visera un chrono sous les 1 h 16 à Lévis.

Lévis avant Berlin

Pour la comptable de Mascouche, l’épreuve de dimanche matin servira de préparation pour le marathon de Berlin, en Allemagne, qui sera couru le 26 septembre. Si les mesures sanitaires en place à ce moment lui permettent de faire le voyage, évidemment.

Car la jeune femme préfère les marathons à la distance de 21,1 kilomètres. Mais compte tenu de l’annulation de plusieurs épreuves cette année, elle a choisi de se rabattre sur une plus courte distance pour s’entraîner.

Elle disputera donc le Championnat québécois, dont la couronne sera remise au terme de la course de dimanche.