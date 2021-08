Plus de 26 M$ pour les patrons de Couche-Tard

Les cinq plus hauts dirigeants d’Alimentation Couche-Tard ont empoché une rémunération globale de 26,54 millions de dollars (- 0,4 %), au cours du dernier exercice financier. En raison de la pandémie, ces cadres ont tous « renoncé à une partie de leur salaire de base », dont le fondateur, Alain Bouchard.

Ces renseignements se retrouvent dans la circulaire de sollicitation de la société québécoise en prévision de l’assemblée générale annuelle qui devrait avoir lieu de façon virtuelle le 1er septembre prochain.

C’est le PDG de la chaîne de stations-service et de dépanneurs, Brian Hannasch, qui a récolté le plus gros montant. Il a reçu, avec ses primes et la valeur de son régime de retraite, 12,82 millions de dollars canadiens, comparativement à 13,08 millions de dollars canadiens, l’année précédente.

La rémunération de base de M. Hannasch a atteint 1,72 million $ CA. Elle était de 1,85 million $, un an plus tôt. Il s’agit d’une diminution de 7,2 %, comme présenté dans la circulaire de sollicitation.

Le PDG est toutefois payé en dollars américains. Le taux de change influence donc les chiffres dévoilés. En dollars américains, avec les taux utilisés par Couche-Tard, la baisse du salaire de base a été de 5,6 %, soit 78 000 dollars américains (un peu plus de 98 400 dollars canadiens).

Trois des cinq plus hauts dirigeants chez Couche-Tard, dont le siège social est à Laval, sont payés en dollars américains. En plus du PDG, Alex Miller, premier vice-président aux opérations, Amérique du Nord, et optimisation commerciale globale, et Kevin Lewis, chef de la direction du marketing, reçoivent également des billets verts provenant du pays de l’Oncle Sam.

M. Miller a touché une rémunération globale de 3 millions $ CA (8 %) et celle de M. Lewis s’est élevée à 2,2 millions $ (13 %).

Des hausses, malgré les baisses

Malgré l’amputation d’une partie de leur salaire, trois des cinq plus hauts cadres ont tout de même enregistré une hausse globale alors que la société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 2,7 milliards $ US (3,4 milliards $ CA, + 15 %), contre 2,35 milliards $ US (2,9 G$ CA) l’année précédente. Le chiffre d’affaires a été de 45,76 milliards $ US (57,7 G$ CA, - 15,5 %), au cours du dernier exercice.

Pour sa part, le cofondateur de la multinationale et président exécutif du conseil d’administration, Alain Bouchard, a raflé une rémunération totale de 6,26 millions $ (+ 2,8 %), dont un salaire de base de 1,24 million $.

La rémunération globale de 2,23 millions $ du chef de la direction financière, Claude Tessier, a quant à elle diminué de 18,5 %.

Subventions de 51,1 M$

Au cours de son dernier exercice financier, Couche-Tard a profité de subventions gouvernementales de l’ordre de 51,1 millions $.

Durant quelques semaines, les employés en Amérique du Nord ont reçu une prime salariale de 2,50 $ l’heure en raison des impacts de la pandémie.

