Trois gros rouges

Pas nécessairement le gros rouge qui tache, comme on disait autrefois dans le sud de la France. Il est plutôt question de vins généreux, riches et corsés, mais pas pour autant dépourvus d’équilibre et, surtout, de plaisir. Voilà ce que j’entends par un gros rouge. En voici trois qui plairont même aux amateurs dont le palais est habitué à des vins plus fins ou plus légers.

Buvez moins. Buvez mieux.

Alenjandro Fernàndez, El Vinculo Crianza 2016, La Mancha, Espagne

23,00 $ - Code SAQ 11896691 – 15 % - 3 g/L

Une solide démonstration du savoir-faire de la célèbre famille Fernàndez à qui l’on doit le fameux Pesquera. Élaboré lui aussi à 100% de tempranillo et voyant un élevage sous bois prolongé, le vin provient de l’appellation La Mancha située plus au centre du pays. C’est riche et savoureux tout en montrant des tanins arrondis. Nez charmeur évoquant la vanille, les fruits noirs et la torréfaction. Si vous aimez les vins boisés, vous allez adorer.

★★★ - $$

Les Semelles de Vent, Séduction 2018, Vacqueyras, France

29,15 $ - Code SAQ 14730881 – 14,5 % - 1,4 g/L

C’est sans doute le vin le plus élégant des trois. Un assemblage dominé par le grenache et complété par la syrah, le tout étant macéré en cuve béton puis élevé en vieilles barriques de 500-600 litres. Autrement dit, on recherche la « pureté » du fruit. Et on la trouve ! L’ensemble rappelle un bon châteauneuf-du-pape avec des tonalités de réglisse, de kirsch et d’épices douces. La matière est veloutée, les tanins sont effilés et l’acidité apporte une certaine fraîcheur en finale, cette dernière persistant un assez long moment. Belle découverte. Le châteauneuf-du-pape et le gigondas (que je n’ai malheureusement pas goûté) sont également disponibles à la SAQ.

★★★ 1⁄2- $$$

Agricola Punica, Montessu 2018, Isola dei Nuraghi, Italie

29,95 $ - Code SAQ 11098322 – 14,5 % - 2,3 g/L

Une autre découverte intéressante que ce rouge provenant de Sardaigne. Un assemblage hétéroclite dominé par le carignan (60%) auquel on ajoute du cabernet franc, du cabernet-sauvignon, du merlot et de la syrah. Élevé 12 mois en vieilles barriques. C’est bourré de soleil avec des notes de fruits noirs, de romarin et poivre concassé. C’est ample et suave avec une matière riche et des tanins dodus. Bonne persistance sur des notes de cerise.

★★★ - $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.