Un code de couleurs qui fait peur

C’était semaine de rentrée au cégep. N’eût été les masques, on pouvait croire que rien n’a véritablement changé.

Et pourtant, possible signe du nouveau paradigme dans lequel nous évoluons, une petite pancarte a été placée, pendant notre absence, à l’intérieur de chacune des classes du cégep de Sorel-Tracy. C’est le code des couleurs associé aux diverses menaces qui pèsent sur nous lorsqu’on se trouve dans notre établissement.

Le code jaune signifie qu’il y a une fuite de gaz naturel, orange, qu’il y a un tireur actif, et le code noir sera utilisé, c’est ce qu’on peut lire, en cas de menace à la bombe. Je vous épargne les autres couleurs.

Trouver un équilibre

Vient un moment où une société doit réfléchir à l’équilibre entre la liberté et la sécurité et prendre en compte l’impact des gestes qu’elle pose. C’est ici que les questions difficiles doivent être posées. S’il est hautement improbable qu’un code de couleurs sauve qui que ce soit en cas d’attaque armée, mais que l’on peut raisonnablement émettre l’hypothèse selon laquelle ce type de message induit de l’anxiété et de la peur chez un certain nombre de personnes qui y seront confrontées, est-il sage de placer de telles affiches à l’intérieur d’un établissement scolaire ?

Photo courtoisie

Jamais dans l’histoire de l’humanité avons-nous vécu à une époque aussi sécuritaire. Pourtant, la consommation de produits destinés à soigner les troubles anxieux n’a jamais été aussi élevée. Et s’il y avait un lien entre ce message que l’on martèle, à savoir que l’autre constitue un danger potentiel, et cette anxiété qui nous gagne ?

Effets indésirables

Il y a quelques années, alors que nous recevions une formation donnée par les services de police quant à savoir quoi faire en cas d’attaque armée au cégep, une enseignante avait levé la main et demandé au chef de police de nous expliquer quoi faire en cas d’attaque armée dans les toilettes.

Cette femme, qui avait bien écouté les diverses recommandations en ce qui a trait aux mesures à prendre à la cafétéria et dans les salles de classe, posait le plus sérieusement du monde sa question. Que dois-je faire si un individu armé fait irruption dans la toilette que je suis en train d’occuper ?

Il n’y a pas de limites à la paranoïa et à la peur. C’est pourquoi il s’agit d’un effet indésirable qu’il faut prendre en compte avec le même degré de rigueur que les autres maux que l’on veut combattre lorsqu’on élabore toutes politiques sociales.

Il faut, me semble-t-il, voir l’école comme un lieu qui sert d’ancrage à certaines valeurs essentielles quant au bon fonctionnement de notre société et à l’exercice de la démocratie. Nous cherchons à construire des gens confiants et autonomes, qualités nécessaires à la liberté. Les moyens que nous prenons pour arriver à nos fins sont-ils adéquats ?

Jean-Sébastien Bélanger,

Enseignant en philosophie

Cégep de Sorel-Tracy