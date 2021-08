Une chanson jamais sortie de Michael Jackson devrait bientôt être dévoilée

La famille Jackson, dont les frères et sœurs du roi de la pop, aimerait lui redonner vie le temps d’une chanson.

«MJ» est décédé en 2009 à l’âge de 50 ans, mais sa musique est toujours aussi aimée et écoutée, 12 ans plus tard. C'est pourquoi son frère Tito a révélé que la famille de l’artiste aimerait enregistrer un nouveau morceau dans lequel on pourra entendre des enregistrements jamais rendus publics de Michael.

«Ce serait tellement agréable d’être à nouveau sur un disque avec Michael. Tout ce qui pourrait être fait, nous serions prêts à essayer de le faire, et voir ce qui se passe» a expliqué le frère de la vedette défunte.

«C’est une idée géniale, nous pouvons sortir plus de musiques. Nous avons des musiques, il a laissé des choses derrière lui», a-t-il poursuivi.