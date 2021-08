US Open: preuve de vaccination obligatoire requise pour les spectateurs

La mairie de New York a décidé vendredi que tous les spectateurs souhaitant assister à l'US Open de tennis, qui commence lundi, devront montrer une preuve de vaccination, a annoncé la Fédération de tennis des États-Unis (USTA).

«Compte tenu de l'évolution constante du variant Delta et de notre volonté de privilégier la santé et la sécurité de nos spectateurs, l'USTA va étendre l'obligation imposée par le maire à tous les détenteurs de billets pour l'US Open âgés de 12 ans et plus», a déclaré l'instance dans un communiqué.

Chaque personne détenant un billet devra prouver qu'il a reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19, afin de pouvoir entrer dans le Centre national du tennis Billie Jean King, à Flushing Meadows, et accéder à n'importe quel match dans n'importe quel stade.

Pour cette édition, l'USTA a décidé d'être au maximum de sa capacité. L'année dernière, le dernier majeur de la saison s'était déroulé à huis clos en raison de la pandémie, une mesure de sécurité synonyme de gros déficit budgétaire pour l'instance, évalué à 180 millions de dollars.