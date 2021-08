«Honte à vous!»: des dizaines de familles ne peuvent faire leur deuil en raison d'un lock-out

Près de 100 employés sont touchés par un lock-out à la coopérative funéraire des Deux Rives depuis vendredi dernier, ce qui empêche le déroulement des cérémonies funéraires.

Les activités sont paralysées dans les neufs complexes funéraires de la coopérative, et les familles ne peuvent pas faire leur deuil, s’inquiètent. «On a plus de 150 appels par jours, de messages, de suivi à faire de gens qui sont inquiets», relate David Emond, directeur général de la Coopérative funéraire des Deux Rives.

Cri du coeur

Chaque jour, c’est entre cinq et six familles qui sont privées de célébrations en raison du lock-out. C’est notamment le cas de Johanne Turdibe, qui a publié un cri du cœur sur Facebook. «Suis-je ne plein cauchemar? Ça fait exactement 7 mois et 4 jours qu’on sait qu’on devra faire nos adieux à notre père décédé le 23 janvier dernier. Plus de 7 mois qu’on attend le bon moment, celui où le maximum de monde sera vacciné...», peut-on lire sur sa page personnelle.

«Et maintenant, après toutes ces contraintes liées à la pandémie, c'est une gang de pas de cœur, à la fois du côté des employés que des employeurs, qui vont nous empêcher de vivre ces moments, toujours difficiles, dans la quiétude et dans la sérénité... [...] Honte à vous! Vous n’avez pas de cœur!», a-t-elle poursuivi.

Conflit qui dure

Alors que la direction se dit animée par les valeurs coopératives, et reconnait un potentiel échec à convertir leurs employées à ces mêmes valeurs, les employés, eux, soutiennent leurs demandes. «On a vraiment le cœur au travail, on trouve ça malheureux d’être arrivé à ça», clame Catherine Caron, membre du syndicat. «Qu’on me dire qu’on vient travailler ici pour les valeurs coopératives, au détriment de nos conditions de travail, là non, on n’est vraiment pas d’accord», a-t-elle continué.

La prochaine journée de négociation est prévue pour jeudi prochain jusqu’à cette date les employés continueront de faire du piquetage devant le centre administratif.