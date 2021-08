Houle et son bagage

Depuis sa naissance à Charlesbourg alors que son père, Réjean, jouait pour les Nordiques, Jean-François Houle en a fait du millage.

Aujourd’hui, âgé de 46 ans, il rentre à Montréal. En fait, à Laval, où il dirigera le Rocket armé d’un impressionnant bagage qui en fera un véritable homme de transition, un coach idéal pour une mission qu’il estime délicate, soit œuvrer en fonction de la préparation des joueurs pour le saut dans la Ligue nationale d’un côté et, simultanément, faire gagner cette équipe dont l’alignement peut changer à tout moment. Pas simple.

Jean-François a dirigé et enseigné le hockey pendant 7 ans à l’Université Clarkson. Il a ensuite mené les équipes de Lewiston (2 ans) et Boisbriand (3 ans) dans la LHJMQ avant d’aller travailler pendant 6 saisons en Californie au sein des Condors de Bakersfield de la Ligue américaine, filiale des Oilers d’Edmonton.

C’est lui-même, Jean-François, qui a cogné à la porte du Canadien, il y a quelques semaines, sachant que Joël Bouchard quittait pour San Diego. Les deux hommes d’ailleurs se connaissent bien et se sont parlé avant que Houle dépose sa candidature.

Évidemment, vous vous doutez bien que Jean-François connaît profondément la culture du Canadien, mais il arrive aussi avec ses expériences, ses connaissances et sa passion. Il n’avait pas fini de signer son contrat qu’il prédisait développer dans le sens de la rapidité. « La vitesse, ce n’est pas seulement le coup de patin. C’est un ensemble dans l’exécution du jeu de passe, du positionnement, et de la philosophie au jeu. Tout ça dans une multitude de petits détails. C’est mon pain et mon beurre. »

LES SYSTÈMES

Jean-François sait très bien que tout part de la grosse équipe dirigée par Dominique Ducharme et que le club-école doit préparer la relève en fonction du système préconisé par la grande formation, mais la façon de passer les messages, d’enseigner, de conseiller et d’exiger est différente avec des jeunes qui arrivent dans un monde adulte très exigeant.

« On oublie souvent que certains d’entre eux n’ont aucune expérience de la vie et peinent à se faire des toasts. Chacun est différent et ils font les premiers pas dans une vie à la fois unique et complexe. C’est beaucoup plus qu’enfiler son équipement et jouer. Il faut les encadrer subtilement. »

Père d’une fille de 19 ans (Emma), d’un gars de 17 ans (Noah) et de celle qu’il appelle un cadeau de la vie (Lucy), qui a 4 ans, Jean-François Houle préconise une approche naturelle avec les jeunes joueurs. « Il ne faut pas forcer les choses. S’ils ont envie de parler, de se confier, il faut écouter et chercher à les comprendre, ne rien forcer. Ils vivent des émotions fortes et nouvelles. Eux aussi se retrouvent avec de l’ennui de la maison, des peines d’amour, de l’incertitude et ils ont besoin de confiance. Ma porte est toujours ouverte. Toujours. »

En toute humilité, Jean-François ajoute qu’un instructeur est là pour enseigner, mais qu’il doit lui aussi apprendre de ces jeunes qui apportent des éléments humains intéressants et constructifs. L’échange n’est pas à sens unique.

Jean-François est un grand adepte du vidéo pour enseigner la ténacité, la précision des replis, la correction des erreurs, mais, par-dessus tout, il veut inculquer à chacun de ses joueurs tout ce qui mène vers une carrière solide, un comportement professionnel basé sur l’éthique de travail, la maturité et le désir incessant de progresser.

FAIRE DES PROS

À la question « qu’est-ce qui démontre qu’un jeune est prêt pour le grand saut dans la Ligue nationale », Jean-François n’hésite pas une seconde : la constance. D’abord, il réussira à élever son jeu, mais surtout, il devra le maintenir à ce niveau soir après soir. Et la constance se voit également dans sa préparation, son travail au gym, ses routines quotidiennes, sa vision d’une équipe. Il devient alors un professionnel, il grandit et apprend de chacune de ses erreurs.

Vivement impressionné par les installations du Canadien à Laval, Jean-François a hâte que tout se mette en marche. Il vient de passer quelques jours en forêt au chalet familial des Houle situé en Abitibi près de la frontière ontarienne. Il lui reste à trouver un endroit pour loger avec Mia, sa femme rencontrée aux États-Unis et mère de leurs trois enfants.

Jean-François Houle a confiance en lui et il est impatient d’accueillir ces jeunes hommes venus d’Europe, des États-Unis, du reste du Canada et du Québec pour les guider, les outiller vers ce qui peut devenir une vie de rêve. Gardiens de but, défenseurs, attaquants... à vos marques, le nouveau coach a du travail pour vous.

De l’enclave