La cryptomonnaie accroche le coeur du porno

Stars du porno et professionnels du sexe et du divertissement pour adultes pourraient se tourner vers les cryptomonnaies pour se faire rémunérer, après une série d’embûches avec le système financier traditionnel.

Le dernier épisode en date est survenu plus tôt ce mois-ci lorsque, après des difficultés avec les banques, la plateforme OnlyFans a annoncé bannir les contenus sexuels qui ont fait sa popularité.

OnlyFans est ensuite revenue sur sa décision, assurant avoir de nouveau le soutien de banques et opérateurs de paiements qui menaçaient de couper les ponts par crainte de voir leur réputation entachée.

L’épisode pourrait accélérer le passage à la cryptomonnaie pour permettre des paiements anonymes aux acteurs du secteur en dehors du système bancaire traditionnel, relèvent experts et professionnels.

Les opérateurs de paiements et les banques devenant de plus en plus stricts et à la vue des récents soucis d’OnlyFans, « il est évident que la crypto va être la solution », promet l’actrice britannique Adreena Winters, aussi figure de proue d’un nouveau site X qui accepte les cryptomonnaies.

« La pornographie a souvent été pionnière dans le décollage de nouveaux concepts, qu’il s’agisse de VHS, des paiements par carte de crédit en ligne et même d’Internet », rappelle-t-elle.

« Donc je ne serais pas surprise que ce soit la pornographie qui fasse des cryptomonnaies un courant dominant », conclut-elle.

Pour Jeff Dillon, directeur du développement chez Nafty, une plateforme de cryptomonnaies réservée à l’industrie du X, l’épisode d’OnlyFans « a fait plus pour nous que la plus chère des campagnes marketing ».

Le sexe mène la technologie

Lui aussi rappelle que l’industrie du sexe a ouvert la voie à d’autres innovations en ligne, comme les paiements par carte de crédit en ligne, et qu’elle pourrait le faire à nouveau avec les monnaies numériques si les opérateurs de paiement compliquent la tâche.

« Cela va multiplier l’élan pour les solutions de paiement cryptographiques et alternatives », assure-t-il.

Dominic Ford, fondateur de JustFor.Fans, un rival d’OnlyFans qui accepte le bitcoin, précise que la cryptomonnaie ne représente qu’une petite fraction des transactions sur sa plateforme, car le processus est lourd.

Mais il admet que cette part pourrait gonfler rapidement si les plus populaires outils de transfert d’argent s’adaptent.

« Une cryptomonnaie qui fonctionne en ligne et transcende les frontières semble une évolution évidente comme le courrier électronique a été l’évolution du courrier », résume dans un blog CumRocket, une startup qui a créé un jeton numérique appelé Cummies, spécialement pour les contenus pour adultes.

« Il s’agit vraiment d’une opportunité unique dans une vie, nous passons donc au niveau supérieur », indique l’article de CumRocket qui a annoncé accélérer les travaux de sa plateforme.

« Les professionnels du sexe devraient avoir la possibilité de rejoindre une plateforme qui ne sera soumise à aucune restriction de traitement des paiements », ajoute le blog.

Alors que le bitcoin et d’autres monnaies numériques restent d’une volatilité extrême, les opérateurs de contenus pour adultes disent qu’ils peuvent éviter ces problèmes en les utilisant pour des paiements immédiats sans les stocker.

Droits et responsabilités

OnlyFans n’est pas le seul service en ligne à avoir rencontré des obstacles avec les services de paiements.

Le site pornographique Pornhub, qui accepte la cryptomonnaie pour son service premium, a eu maille à partir l’année dernière avec Visa et Mastercard.

Suite à des informations selon lesquelles le site hébergeait du « revenge porn » (vengeance porno) non consensuel, les compagnies ont temporairement interdit les paiements à des sites du géant du porno MindGeek.

Le groupe possède Pornhub et d’autres sites.

Et ce mois-ci, les législateurs américains ont exigé une enquête sur des suspicions de pornographie juvénile sur OnlyFans.

La cryptomonnaie pourrait être un bienfait mitigé, estime pour sa part Deon Glows, créatrice de contenu pour adultes basé aux États-Unis.

D’un côté, elle va aider à contourner certaines des restrictions du système bancaire mais dans le même temps, elle va attirer des clients « recherchant l’anonymat pour des raisons immorales ».

Certains opérateurs adultes disent que la cryptomonnaie est prometteuse mais encore « trop immature » pour être « la source principale de paiements », déclare un porte-parole de la plateforme britannique de médias sociaux pour adultes Unlockd.

Pour Lou Kerner, un investisseur et analyste chez Quantum Economics, l’industrie du X pourrait bien aider à populariser l’utilisation des cryptomonnaies.

« C’est difficile pour ces professionnels du sexe d’obtenir des comptes bancaires », rappelle-t-il. « Plus la technologie deviendra facile à utiliser, plus les acteurs de l’industrie du porno l’adopteront ».