Le Rouge et Or l’emporte dans un match serré contre les Redbirds

Ça n’a pas été évident, mais le Rouge et Or de l’Université Laval a réussi à vaincre les Redbirds de McGill 17 à 11, dimanche après-midi, au Stade TELUS.

La formation montréalaise avait même l’occasion de prendre les devants en toute fin de partie, mais la défensive des favoris de la foule s’est levée pour finir le boulot. L’attaque dirigée par le quart-arrière Dimitri Sinodinos a été arrêtée en situation de troisième essai et deux verges à franchir, alors qu’elle était à l’entrée du territoire lavallois.

Photo DIDIER DEBUSSCHÈRE

À la surprise générale des 6500 spectateurs venus encourager le Rouge et Or pour la première fois en près de deux ans, McGill était en avant 4 à 3 à la mi-temps.

Les hommes de Glen Constantin ont toutefois ouvert la machine au troisième quart. Le pivot Thomas Bolduc a rejoint Kevin Mital sur six verges pour le premier majeur de la saison 2021 de l’Université Laval.

Photo DIDIER DEBUSSCHÈRE

Quelques instants plus tard, le porteur de ballon Luca Perrier a réussi une impressionnante course de 72 verges pour un touché. Il s’agit de la 11e plus longue course de l’histoire du prestigieux programme de football.

Les Redbirds ont répliqué au début du quatrième engagement, alors que Sinodinos a franchi la ligne des buts avec ses jambes.

La semaine prochaine, le Rouge et Or se mesurera aux Stingers de Concordia, tandis que McGill recevra la visite du Vert & Or de l’Université Sherbrooke.