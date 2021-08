Le Tour de l'Île de Montréal débute sous la pluie

Le Tour de l’Île de Montréal a officiellement débuté à 9 heures dimanche matin, sous une averse.

Annulés en 2020 à cause de la pandémie, environ 9000 cyclistes étaient attendus dimanche, dans les rues de Montréal.

«On est très heureux d’être de retour, surtout après une année d’absence. Tous les organisateurs d’événements ont eu une année difficile, donc on est super contents d’avoir réussi à s’adapter et qu’il soit possible dans le contexte sanitaire actuel», a souligné Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec. «La fébrilité est à son comble», a-t-il ajouté.

Plusieurs modifications ont été apportées au parcours cette année, notamment sa distance. À l’habitude, le parcours fait 50 kilomètres, tandis que pour l’édition de cette année, le tracé fait plutôt 33 kilomètres.

Il n’y aura pas non plus un grand site pour les arrivées et le départ. «On ne voulait pas faire de rassemblements, donc on a une boucle où il y a huit points d’accès, ce qui va nous permettre d’éviter les rassemblements», a expliqué M. Rheault. «Avec ces ajustements-là, on est dans un contexte sécuritaire et on est heureux de pouvoir célébrer les gens dans les rues», a-t-il poursuivi.

Autre nouveauté, le parcours doit passer à l’intérieur du Stade olympique. «C’est toujours quelque chose d’assez marquant. On rentre par la porte marathon et on sort de l’autre côté, donc c’est vraiment quelque chose à vivre», a indiqué M. Rheault. «S’il y a des gens qui doutent, qui ont envie de venir ce matin, j’ai envie de leur dire, rejoignez-nous, ça va être une belle journée», a-t-il ajouté.

Des entraves à la circulation

Le trajet du Tour de l'Île passe dans le Plateau Mont-Royal et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, entre autres.

Les automobilistes sont invités à aller sur le site web du Tour de l'Île, où des cartes sont disponibles. M. Rheault a recommandé aussi d’utiliser l’application Waze pour planifier son trajet, lors de son passage à TVA Nouvelles, dimanche matin.

«Les gens ont à gagner à planifier leurs trajets d’avance», a dit le président-directeur général du Tour. «L’A-40 n’est pas fermée, les rues Sherbrooke et Papineau sont accessibles aussi», a-t-il souligné.

Il est toujours possible de s’inscrire au Tour de l'Île au parc Lafontaine, Champdoré ou Maisonneuve.