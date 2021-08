Palmarès musicaux: l’été de la relève

Jérôme 50, Clay and Friends, Laurence Nerbonne, Fouki, Charlotte Cardin, Roxane Bruneau, Ariane Roy, Sarahmée : le sommet des palmarès musicaux de la dernière saison estivale appartient à la relève. À l’aube de la rentrée, Le Journal a discuté des chansons qui ont marqué l’été avec quelques diffuseurs, qui sont tous unanimes sur la popularité rafraîchissante des nouveaux artistes québécois.

Copilote, la chanson de l’été

On est habitué à voir les gros noms en tête de liste des palmarès, comme Ariane Moffatt, les Cowboys Fringants, 2Frères.

« Au début de la pandémie les gens voulaient se conforter dans ce qu’ils connaissaient déjà, et là on revient à il y a deux ans, à une ouverture à de la nouveauté », évoque Jean-Pascal Lemelin, directeur musical des stations Rouge FM et Énergie.

Cet été, non seulement le sommet des palmarès appartient à un artiste de 24 ans, mais surtout, à un artiste hip-hop, dont le style musical était boudé par les radios dans un passé pas si lointain. Avec la collaboration de Jay Scott, autre étoile montante, Fouki a provoqué un « raz-de-marée » sur les plateformes avec sa chanson Copilote, souligne Étienne Grégoire, directeur musical des stations Rythme FM et The Beat, entre autres. « Le hip-hop est de moins en moins marginal », remarque-t-il.

Avec sa chanson festive Tokébakicitte, Jérôme 50 est sans doute la révélation de l’été, estime Jean-Pascal Lemelin. « Le texte de la chanson touche tout le monde, de 8 à 108 ans », dit-il.

On ne peut également passer sous silence la percée de Laurence Nerbonne avec One Love et de Clay and Friends avec leur chanson Bouge ton thang, note Steven Croatto, directeur musical des stations WKND.

Deux abonnées des palmarès ont aussi gardé leur place au chaud cet été : Cœur de Pirate et Roxane Bruneau. « Elle est LA star féminine en ce moment au Québec », avance Jean-Pascal Lemelin.

À ICI Musique, qui fait déjà une grande place aux artistes émergents, la chanson Ta main, d’Ariane Roy, qui a d’ailleurs passé tout l’été dans les festivals, a eu la faveur des auditeurs, tout comme la dansante Elle est partie, de Sarahmée, et L’été ne reste pas, du duo De Flore.

Le Top 20 des titres les plus écoutés sur Spotify dans le monde entre le 29 mai et le 22 août 2021 :

1. good 4 u Olivia Rodrigo

2. Beggin Måneskin

3. Todo De Ti Rauw Alejandro

4. MONTERO (Call Me By Your Name) Lil Nas X

5. Kiss Me More Doja Kat et SZA

6. STAY The Kid LAROI et Justin Bieber

7. Yonaguni Bad Bunny

8. Bad Habits Ed Sheeran

9. Butter BTS

10. Levitating Dua Lipa et DaBaby

11. deja vu Olivia Rodrigo

12. I WANNA BE YOUR SLAVE Måneskin

13. Peaches Justin Bieber, Daniel Caesar et Giveon

14. traitor Olivia Rodrigo

15. Qué Más Pues? J Balvin et Maria Becerra

16. Save Your Tears (Remix) The Weeknd et Ariana Grande

17. drivers license Olivia Rodrigo

18. happier Olivia Rodrigo

19. Leave The Door Open Bruno Mars, Anderson .Paak et Silk Sonic

20. Astronaut In The Ocean Masked Wolf

Source AFP

Le raz-de-marée Iko Iko

La vague de musique latine qu’on a connue l’an passé est en fin de parcours, souligne Étienne Grégoire, de Rythme FM et The Beat. Le Despacito de cette année, c’est la chanson Iko Iko, de Justin Wellington et Small Jam, pièce sortie en 2017 qui connaît une deuxième vie dans les palmarès cette année grâce à sa popularité sur Tik Tok.

« Des plateformes comme ça ramènent des pièces hyper populaires et, comme diffuseur, on serait fou de se passer de quelque chose dont la notoriété et la familiarité sont déjà là », commente-t-il. Vacation, de Dirty Heads et Train, a aussi été ramenée dans les palmarès grâce à Tik Tok.

Bad Habits, de l’indétrônable Ed Sheeran, « est en train de prendre les rotations dans toutes les stations », souligne Jean-Pascal Lemelin, de Rouge FM et Énergie. « On est définitivement dans un été un peu plus pop, une pop accessible et simple à écouter ».

Deux artistes québécois se sont taillé une place de choix dans le palmarès anglophone des stations de radios : Charlotte Cardin, avec sa pièce Meaning Less, et Jonathan Roy avec Lost.

La « pop assumée » de Dua Lipa a aussi été « appréciée de tous cet été », affirme Steven Croatto, de WKND, tout comme celle d’une nouvelle venue prometteuse, Olivia Rodrigo.

Les chansons les plus jouées sur QUB Musique cet été

◆ FRANCOPHONE

Les Cowboys Fringants - L’Amérique pleure

- L’Amérique pleure Patrice Michaud - Mécaniques générales

- Mécaniques générales Fouki - Copilote

- Copilote Loud - Toutes les femmes savent danser

- Toutes les femmes savent danser Roxane Bruneau - À ma manière

- À ma manière Kaïn - Embarque ma belle

- Embarque ma belle 2Frères - Nous autres

- Nous autres Vincent Vallières - À hauteur d’homme

- À hauteur d’homme Charlotte Cardin - Je quitte

- Je quitte Jean Leloup - 1990

◆ ANGLOPHONE ET INSTRUMENTAL

Charlotte Cardin - Passive Aggressive

- Passive Aggressive Alexandra Streliski - Plus tôt

- Plus tôt Tone and I - Dance Monkey

- Dance Monkey Jonathan Roy - Lost

- Lost Shawn Mendes - Señorita

- Señorita Billie Eilish - NDA

- NDA Ed Sheeran - Bad Habits

- Bad Habits The Weeknd - Blinding Lights

- Blinding Lights Olivia Rodrigo - good 4 u

- good 4 u Queen - Bohemian Rhapsody

Un automne difficile à prévoir

Le calendrier de sorties musicales est plutôt mince jusqu’à présent pour cet automne. Côté francophone, on attend possiblement une sortie de Cœur de Pirate, entre autres, et d’Émile Bilodeau, dont l’album Petite nature sortira le 17 septembre.

Du côté anglophone, Ed Sheeran, Justin Bieber, Imagine Dragons et Coldplay devraient sortir du nouveau matériel.

Aujourd’hui, les stratégies de mise en marché ne sont plus ce qu’elles étaient. De très nombreux artistes décident de sortir des chansons à la pièce avant même que l’album soit terminé et parfois même annoncé, ce qui rend difficile la prévisibilité des sorties.

« Marc Dupré peut faire une chanson en studio et deux jours plus tard elle tourne à la radio. Aujourd’hui, c’est comme ça que ça se passe », note Étienne Grégoire. L’automne pourrait donc nous apporter de belles surprises.