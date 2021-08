Nos chansons favorites de juillet-août

Entre deux ou trois séjours de camping et quelques sangrias sur le bord d’une piscine, nous avons trouvé le temps d’écouter les nouvelles compositions que nos artistes d’ici ont lancées dans les deux derniers mois. Au menu : la collabo d’Édith Butler avec Lisa LeBlanc, l’incursion réussie du comédien Pierre-Luc Lafontaine dans le hip-hop et la nouvelle compo en deux versions de Safia Nolin.

Barbe à papa, PL & Wheelie

RGM : Voilà probablement la plus belle surprise des dernières semaines. Complètement néophyte en rap, le comédien Pierre-Luc Lafontaine nous arrive avec une pièce intense, percutante et plutôt cocasse. À voir absolument : le vidéoclip de la chanson qui compte de nombreuses apparitions d’amis comédiens du rappeur en herbe.

Pour toi, Munya

CB : Fans de Men I Trust, vous êtes invités à prêter l’oreille à cette nouvelle ballade au parfum éthéré de Munya. Surnom artistique de la Québécoise Josie Boivin, Munya carbure à un electro-pop raffiné, dont elle nous murmure les paroles. C’est tout délicat et tout beau.

Pour nous faire changer, Attache Tatuque

RGM : Si vous vous ennuyez des trames sonores des films comme Folies de graduation, au début des années 2000, je vous conseille d’écouter Attache Tatuque. Ce nouveau projet est signé Pierre-André Bédard, un restaurateur qui a profité de la pandémie pour réaliser un rêve de longue date : enregistrer un album punk-rock.

Dans l’bois, Édith Butler

CB : Dans cette ode à la reconnexion avec la nature, Édith Butler raconte qu’elle veut retourner dans le bois pour les mouches à feu, les outardes, les beleuets (sic) et les perdrix. La présence à ses côtés de Lisa LeBlanc insuffle un dynamisme irrésistible au premier extrait du nouvel album de la chanteuse acadienne.

On part au soleil, Mort Rose

RGM : C’est le 10 septembre que le groupe Mort Rose lance son deuxième album, Au revoir cowboys. Sur le simple On part au soleil, on peut constater que la formation a pris une direction « garage psychédélique ». À écouter en voiture les fenêtres grandes ouvertes.

PLS, Safia Nolin

CB : La nouvelle chanson de Safia Nolin vient en deux versions : une « sunset » qu’elle dit influencée par le grunge et une « sunrise » acoustique. En tant qu’ado élevé à la musique des années 1990, je conviens que la mélodie douce-amère et la finale cacophonique de la version coucher de soleil ont effectivement un petit quelque chose de grunge. Bien joué, Safia !

Vagues, Super Plage

RGM : Voici une musique qui cadre très bien avec les canicules des dernières semaines. Après Touristes et Les cigarettiers, Super Plage est de retour avec Vagues, qui compte la participation de Xela Edna. Le morceau très rythmé nous donne envie de nous trémousser le popotin comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Le delta de l’Okavango, Oktoplut

CB : L’un des groupes rock les plus intéressants et sous-estimés des dernières années au Québec, Oktoplut pose des questions existentielles sur ce lent crescendo qui, dans la plus pure tradition post-rock, démarre tout en douceur pour évoluer vers une puissante et palpitante finale.

Mezcal, Hansom ELi et Mike Clay

RGM : Le duo montréalais Hansom Ēli a fait appel à Mike Clay (Clay and Friends) pour cette chanson qui mêle des rythmes acoustiques latins avec des paroles en français, en anglais et en espagnol. Le résultat nous plonge immédiatement dans le sud, sur une plage ensoleillée, avec un petit mezcal à la main.

America, Valence

CB : Lentement, mais sûrement, le lauréat des Francouvertes 2020 nous prépare à la parution de son premier album. Le titre de cet extrait vend la mèche. La courte et énergisante America tire ses influences du sud de la frontière. Constat : voilà des couleurs musicales que l’artiste de Québec semble bien maîtriser.