Offre hostile à Kotkaniemi : une idée du proprio

L'offre hostile soumise à l’attaquant du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi, samedi, avait l'air d'une vengeance soigneusement planifiée par les Hurricanes de la Caroline. Si le tout aurait pu être planifié par le directeur général de l'équipe, Don Waddell, l'idée serait plutôt venue du propriétaire de l'équipe, Tom Dundon.

• À lire aussi: Moment de revanche pour les Hurricanes

• À lire aussi: Contrat démesuré

C'est du moins ce qu'a révélé le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, dimanche.

Dundon avait sans doute encore sur le cœur l'offre hostile que Marc Bergevin avait soumise à l'attaquant des Hurricanes Sebastian Aho, il y a deux ans. Cette offre avait été pensée pour exploiter la vulnérabilité financière de la formation de Raleigh, avec de substantiels bonis à la signature, ce que, manifestement, Dundon n'a toujours pas digéré.

Ainsi, «KK» a accepté l'offre de 6 100 015 $ (le 15$ en l'honneur du numéro de Kotkaniemi) des Hurricanes, avec un boni à la signature de 20$ (en l'honneur du numéro de Sebastian Aho) pour la prochaine saison.

Bergevin devra donc dévoiler son jeu, à savoir ou non s'il conserve les services du Finlandais, au plus tard sept jours après la signature de l'entente des Hurricanes. Si le DG du Tricolore décide de laisser partir son jeune joueur de centre, il obtiendra des choix de premier et troisième tours lors du prochain repêchage.

Il y a deux ans, les Hurricanes avaient décidé d'égaler l'offre de contrat de Bergevin, qui était d'une durée de cinq ans et d'une valeur de 42,295 millions $, dont 38,62 millions $ sont versés en boni à la signature.