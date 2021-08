Ouragan Ida: une nuit qui s’annonce longue en Louisiane

Les prochaines heures promettent d’être très inquiétantes pour les résidents de la Louisiane, en raison de la course de l’ouragan Ida.

Bien que rétrogradé en catégorie 3, le cataclysme continue de faire des dégâts. La Nouvelle-Orléans avait été complètement privée d’électricité en début de soirée, dimanche.

Joseph Dunn, qui habite et travaille à La Nouvelle-Orléans, a confié son inquiétude en entrevue à TVA Nouvelles.

Sa famille et lui se sont réfugiés dans le village de Greensburg, à une trentaine de kilomètres au nord de la plus grande ville de la Louisiane.

Et bien que la situation soit mieux que dans la métropole, Joseph Dunn avoue craindre d’être lui aussi privé d’électricité.

«Le vent commence à s’élever de plus en plus [...] «Le pire, c’est d’ici quelques heures. On va passer une nuit blanche, c’est certain», a-t-il clamé.

