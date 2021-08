Retour sur les féminicides

Je suis une femme qui n’a pas toujours été consciente de ce que représentait véritablement la violence dans le couple. Ayant eu des parents très sévères l’un comme l’autre, j’avais toujours perçu la violence verbale de mon père envers ma mère comme normale, puisqu’elle-même l’était à notre endroit à nous, ses trois enfants. Et comme les coups n’étaient jamais d’ordre physique, je n’associais pas cela à de la violence. Tout au plus à une grande sévérité.

Ce qui fait que lorsque j’ai formé mon premier couple avec l’homme avec lequel j’ai eu mes deux enfants, j’acceptais sans réserve qu’il me traite comme une servante et qu’il me méprise souvent en paroles, puisque j’avais vu mon père faire ça avec ma mère qui ne s’en formalisait pas elle non plus.

Je vais oser dire ici quelque chose d’effrayant, mais c’est quand mon mari a commencé à vouloir me frapper physiquement que je me suis réveillée. Et encore plus quand il a voulu frapper nos enfants. Là je ne l’ai pas pris. J’ai fait nos valises et je suis partie bien vite.

Comment se fait-il que si peu de femmes se réveillent à temps ? Je peux comprendre, puisque c’était mon cas, que la violence, autant morale que mentale, ne soit pas facilement détectable, car moi-même je ne l’avais jamais saisie pour ce qu’elle était tellement j’y étais habituée. Ça faisait partie de la vie normale d’un couple. Mais la violence physique l’est complètement détectable, elle. Et je ne comprends pas qu’on puisse accepter ça, ni pour soi-même, ni pour la chair de sa chair. Expliquez-moi que je comprenne !

Une qui a su se protéger et protéger les siens

Remerciez la vie de vous avoir donné cette force de caractère qui vous a sauvée en quelque sorte. Malgré une enfance vécue en milieu violent, votre instinct de survie vous a fait pressentir la limite que votre mari ne pouvait pas dépasser.

Probablement aussi que malgré une enfance plus ou moins adéquate, votre confiance en vous-même n’ayant pas été trop ébranlée, ça vous a servi de garde-fou. Beaucoup de femmes ont une si faible estime d’elles-mêmes que pour se prémunir contre les aléas de la vie, elles remettent leur sort entre les mains de l’homme qu’elles voient comme leur sauveur. Celui dont elles ne peuvent se passer.

La dépendance amoureuse est un fléau terrible. Et plus souvent qu’autrement, les prédateurs la sentent chez les femmes auxquelles ils s’intéressent. Et le malheur ultime fait que la peur de la solitude engendrée par une éventuelle séparation maintient ces femmes dans le giron de leur bourreau dont elles espèrent une rédemption, qui malheureusement ne vient jamais, et dont elles deviennent au bout du compte les malheureuses victimes.