Demi-marathon de Lévis: très nombreux et très rapides

Ils ont été nombreux à courir le demi-marathon de Lévis, dimanche, et à le courir vite. Si bien que la marque féminine de l’épreuve est tombée grâce à l’excellent rythme d’Élissa Legault, qui a parcouru les 21,1 kilomètres en 1 h 13 min 30 s.

« Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre ! a raconté Legault, elle-même surprise de son temps. Mais il faut dire qu’il s’agit d’un faux plat [en descente], alors ç’a vraiment bien été. »

La coureuse de Mascouche visait un chrono sous les 1 h 16 min et elle a relevé le défi haut la main. Elle a fini loin devant la deuxième femme en lice, Catherine Gagné, de Québec, qui a complété le parcours en 1 h 17 min 16 s.

En fait, le temps de Legault, 27 ans, est si impressionnant qu’il lui a permis de se hisser au 17e rang au cumulatif.

Élissa Legault, vice-championne québécoise sur 10 000 mètres, faisait partie des quelques coureurs d’élite en action dimanche. Le demi-marathon de Lévis faisait aussi office de Championnat québécois sur 21,1 kilomètres cette année.

Côté masculin, le Montréalais d’origine française Pierre-Lou Billerot a bien failli abaisser le chrono de 1 h 06 min 4 s établi par le Kényan Kipsang Ezekiel, il y a deux ans. Le coureur de 27 ans a finalement croisé le fil d’arrivée en 1 h 06 min 43 s.

« C’est un gros résultat pour moi ! Ça m’avait manqué de me lever tôt un dimanche matin et de faire une vraie course », s’est réjoui le vainqueur.

Conditions parfaites

Il faut dire que les 16 degrés affichés dimanche matin à Lévis et le ciel nuageux étaient parfaits, pour la masse record de coureurs – ils étaient environ 3000, une augmentation de 7 % par rapport à 2019 – qui s’étaient déplacés sur la Rive-Sud de Québec.

Productrice déléguée des événements Je Cours Québec, Marianne Pelchat était ravie de la réponse des coureurs. Surtout après avoir dû travailler si fort pour s’assurer de la tenue de l’épreuve, déplacée cette année du début mai à la fin août.

« C’est sûr que c’était une course différente, mais tout le monde s’est bien adapté, s’est réjouie Mme Pelchat. En plus, les conditions étaient parfaites pour les coureurs : pas trop chaud, surtout après la canicule des derniers jours, un petit vent de dos, un parcours descendant. »

Des participants comblés

Pour répondre aux exigences de la Santé publique, l’organisation a mis en place six vagues de départs, de 500 participants chacune.

Aussi, les coureurs ne pouvaient sauter dans les bras de leurs parents et amis une fois les 21,1 kilomètres franchis.

Les spectateurs n’étaient pas admis à la ligne d’arrivée, au Juvénat Notre-Dame : les participants se contentaient donc d’encouragements le long du parcours et retrouvaient leurs proches à la sortie du site.

Mais cela n’enlevait rien au sentiment d’euphorie qui semblait habiter chacun des coureurs une fois la ligne d’arrivée traversée. Malgré les consignes plus strictes, l’ambiance était à la fête sur le site.

« Je crois qu’après 18 mois de pandémie, toutes ces consignes étaient bien comprises et acceptées », a relevé Marianne Pelchat.

« Et pour les participants [ces changements] étaient le moindre de leurs soucis. Ils étaient seulement contents de voir le départ et l’arrivée d’une course. »

Si l’on compile les chiffres de dimanche et ceux de samedi, lors de la tenue des courses de 2, 5 et 10 kilomètres, ce sont quelque 4800 coureurs qui ont pris le départ ce week-end à Lévis.