FENCHAK, Terry



Après un courageux combat contre le cancer, Terry nous a finalement quittés le 20 août 2021 à l'Hôpital Anna-Laberge.Son combat ne fut pas sans douleurs et même s'il a perdu ce combat, il a maintenant trouvé le confort et la paix éternelle.Tous ceux qui le connaissaient appréciaient sa gentillesse et son bon sens de l'humour. Il adorait le plein air et était un avide chasseur et pêcheur. Sa plus grande passion était de travailler le bois. Ses mains talentueuses ont créé beaucoup de belles choses. Son savoir et ses habiletés lui permettaient de réparer presque tout. S'il y avait un problème, il trouvait une solution. Ses deux enfants étaient sa plus grande fierté. Il était une partie inestimable de sa famille et il va vraiment nous manquer. On t'aime Terry, repose en paix. Tu le mérites sincèrement.Il laisse dans le deuil ses parents Michael et Fenia, ses enfants John James (Emma) et Amy (Zach), ses frères et soeurs John (Terri), Christine, Michael et Patricia ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une messe aura lieu à l'Église Ukrainienne Catholique St-Michael's, 2388 rue D'Iberville, Montréal, QC H2K 3C6, le mercredi 1er septembre 2021 à 10h.L'inhumation privée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021.