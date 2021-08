Blanchet suggère à Trudeau de ne pas «jeter d’huile sur le feu»

Yves-François Blanchet a intimé Justin Trudeau à «ne pas jeter d’huile sur le feu» et à faire preuve de plus de «modération dans la façon dont il présente ses idées» afin d’éviter le genre de manifestations qui l’ont suivi en Ontario dans les derniers jours.

• À lire aussi: [PHOTOS] Une foule enragée contre Trudeau se pointe encore le nez en Ontario

• À lire aussi: Événement annulé à Bolton: «ces individus ne sont plus les bienvenus», déclare un conservateur

«Je me permettrais, c’est mon avis, je ne dicte rien à personne, de suggérer au premier ministre de ne pas jeter de l’huile sur le feu. C’est un homme qui d’habitude a des propos assez affables et lorsqu’il interpelle les manifestants, je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi fâché [...]», a dit M. Blanchet.

Selon lui, «une attitude responsable, une attitude rassembleuse, une attitude informatives serait davantage de nature à réduire ce genre de risque qu’une attitude un peu baveuse», et ce, même si ces manifestants «ne sont pas des gens très très propices au dialogue».

«Il doit faire preuve de davantage de modération dans la façon dont il présente ses idées. Venant de moi, ce n’est pas rien!» a blagué M. Blanchet, qui était de passage à Montréal lundi.

Cette «modération» serait une façon «d’apaiser» le climat de la campagne. «On n’a pas envie d’avoir une campagne électorale qui va rouler avec des thèmes sur les manifestations autour de M. Trudeau.

«Comme je disais dès le début, je souhaite qu’il puisse s’exprimer librement, présenter ses idées, faire apparaitre un programme électoral à un moment donné [...], et que cette distraction-là – déplorable sur le fond et la forme – soit derrière lui et derrière nous tous.»

Le chef bloquiste a toutefois refusé de blâmer directement M. Trudeau pour l’intensité et la violence des manifestations à Bolton, vendredi dernier, puis à Cambridge dimanche soir.

La conférence de presse de Bolton a même dû être annulée en raison des risques à la sécurité du premier ministre sortant.