Bois d'œuvre: L'américaine Rayonier conclut la vente de six usines à une entreprise canadienne

La société forestière britanno-colombienne GreenFirst est officiellement devenue, samedi, propriétaire des usines de bois d’œuvre et de papier journal appartenant à l’américaine Rayonier Advanced Materials, dont certaines sont implantées au Québec.

Produits forestiers GreenFirst Inc. a acquis les actifs de Rayonier pour environ 234 millions $ US. Dans cette transaction, les scieries de Béarn et de La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue, qui ont déjà appartenu à la compagnie québécoise Tembec, et celles de Chapleau, Cochrane, Hearst et Kapuskasing, en Ontario, sont passées aux mains de GreenFirst. L’acheteur a également acquis l’usine de papier journal de Kapuskasing.

La transaction, annoncée en avril dernier, comprend un montant de base de 140 millions $ US et environ 87,5 millions $ US supplémentaires pour refléter la valeur de l'inventaire au moment de la clôture ainsi que les autres ajustements.

Environ 193 millions $ US du prix d'achat ont été payés en espèces, environ 34 millions $ US ont été payés en actions ordinaires et 7,9 millions $ CAN ont été versés via l'émission d’un billet de crédit compensatoire.

Les deux entreprises ont par ailleurs conclu une entente de 20 ans en approvisionnement de copeaux de bois.

«GreenFirst est à présent en bonne posture pour entamer le premier chapitre de son plan pour devenir un producteur de bois d'œuvre de premier plan en Amérique du Nord», a déclaré Paul Rivett, président du conseil d'administration de GreenFirst.

«Nous avons également l'intention de modifier la structure de gestion, les processus de vente et les chaînes d'approvisionnement des scieries dans l'objectif d'améliorer l'efficacité de nos opérations», a ajouté Rick Doman, chef de la direction de GreenFirst.