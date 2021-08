Choisir une nouvelle terre d'accueil: ces 6 québécois ont fait le grand saut après un voyage

Les voyages permettent d’aller à la rencontre de différentes cultures et de nouvelles personnes. Parfois, on découvre même un univers qui semble être fait sur mesure pour nous: si bien qu’on n’a plus envie de retourner à la maison!

À travers le monde, nombreux sont les voyageurs – dont plusieurs Québécois – qui ont choisi de changer de pays et même de continent, après avoir fait un voyage qui a complètement chamboulé leur vie.

Voici justement l’histoire de six Québécois qui ont expérimenté un coup de cœur les poussant à faire bagages vers ce pays:

La comédienne Mirianne Brûlé devenue restauratrice

Mirianne Brûlé exerce le métier de comédienne depuis l’enfance. À l’âge adulte, un voyage au Costa Rica a totalement changé ses plans de vie lorsqu’elle a rencontré son conjoint, un résident de ce pays d’Amérique centrale. Il n’en fallait pas plus pour cette amoureuse du climat tropical pour s’installer dans cette nouvelle terre d’accueil.

Aujourd’hui, elle est maman, possède une maison à Tamarindo et est propriétaire de deux restaurants avec son partenaire de vie. Toutefois, Mirianne revient fréquemment au Québec pour voir ses proches et pour jouer au petit et grand écran lorsque les occasions se présentent. Le meilleur des deux mondes!

Vicky et Pascal de «Nomade Amoureux» carburent au dépaysement

Le couple, formé de Vicky Paquette et Pascal Giroux, avait soif d’aventures. En 2018, ils sont partis à la découverte du monde: en trois ans, ils ont visité 20 pays répartis sur quatre continents.

Depuis quelques mois, ils ont posé leurs pénates à La Paz au Mexique, un endroit qu’ils adorent pour son dynamisme. Si au départ les locaux les regardaient d’un air intrigué, Vicky et Pascal se disent maintenant bien intégrés dans la communauté. Bref, ils s’y sentent comme à la maison!

Tous deux sont travailleurs autonomes dans les domaines de la rédaction et du montage vidéo et prennent des contrats n’importe où dans le monde. Depuis le début de cette aventure, le couple partage leurs expériences sur leur blogue de voyage «Nomade Amoureux». À découvrir!

Hélène Bélanger: l’amour l’a pris de court

Il y a 27 ans, après avoir terminé son baccalauréat en enseignement de l’histoire au Québec, Hélène sentait l’appel de l’aventure. Lorsqu’une amie qui vivait dans l’Ouest américain lui a mentionné avoir besoin d’aide, elle a sauté sur l’occasion pour la retrouver à Boise, en Idaho.

La Québécoise a immédiatement adoré l’endroit et les paysages offerts par les Rocheuses, mais son séjour lui a surtout permis de rencontrer l’amour. Elle n’a plus jamais quitté les États-Unis par la suite! Elle a même changé de vie professionnelle en poursuivant des études en Mental Health Counseling.

Karine et Pierre de «Flying Sardines» se sentent à la maison en Asie

Karine Bernèche et Pierre Bourbonnais sont de fiers résidents de Bali. Pour le couple, l’île d’Indonésie représente un endroit paradisiaque qui répond à tous leurs besoins. Ils ont trouvé un style de vie loin du stress qu’ils vivaient au Québec et la température est clémente, on y mange bien et il y a une belle communauté d’expatriés avec qui échanger.

Pour gagner leur vie, Karine exerce désormais le métier d'assistante virtuelle, alors que Pierre développe un programme de coaching pour aider les travailleurs qui approchent la retraite à faire une transition douce. Depuis quelques années, le couple partage ses connaissances et découvertes sur leur blogue de «Flying Sardines». À lire!

L’histoire de ces Québécois vous fait rêver? Rien ne vous empêche de planifier votre prochain voyage, en attendant qu’il soit permis de faire des escapades outre-mer! Qui sait, celui-ci s’avérera peut-être un coup de cœur qui résultera en un merveilleux projet de vie.