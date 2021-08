Cour suprême: Stephen Breyer et les progressistes

Comme bien d’autres institutions, la Cour suprême est elle aussi entraînée dans le tourbillon de la polarisation politique. Depuis quelques années déjà, les nominations des présidents sont entérinées au Sénat selon les lignes partisanes, une tendance qui risque de se prolonger.

La composition actuelle du plus haut tribunal favorise nettement une lecture plus conservatrice de la Constitution. En un seul mandat, Donald Trump a pu procéder à trois nominations, ce qui pourrait bien constituer son legs le plus important.

Six des neuf juges de la Cour suprême sont donc étiquetés comme conservateurs, les juges Sotomayor, Kagan et Breyer composant l’aile plus progressiste. Si on peut entrevoir des règnes plus longs pour Sonia Sotomayor et Elena Kagan, toutes les deux nommées par Obama, le juge Breyer est âgé de 83 ans et il siège depuis 1994. Seul le conservateur Clarence Thomas est là depuis plus longtemps.

Vous savez probablement déjà que les juges sont nommés à vie et que rien ne force Stephen Breyer à prendre sa retraite. L’homme a eu un parcours exemplaire et sa grande expérience constitue un atout précieux pour ses collègues. Toujours énergique et en bonne santé, celui qui a été nommé par Bill Clinton pourrait donc servir ses concitoyens honorablement pendant plusieurs années.

J’aborde ce sujet ce matin parce que depuis le début de la présidence Biden, les progressistes reviennent constamment à la charge pour pousser le juge Breyer à la retraite. Sans faire d’âgisme, ils craignent qu’à son âge avancé, il retarde son départ au-delà de la présidence Biden, ouvrant la porte à une nouvelle nomination républicaine si sa santé déclinait rapidement ou qu’il décédait.

Le calcul peut sans doute paraître bien froid et peu respectueux, mais le risque est bien réel. De plus, le meneur républicain du Sénat Mitch McConnell a menacé de répéter le subterfuge servi à Barack Obama lors de la dernière année de sa présidence. Invoquant la proximité de l’échéance électorale, McConnell avait refusé d’étudier la candidature du président démocrate pour combler la vacance créée par le décès d’Antonin Scalia.

Même si la décision de McConnell ne repose sur aucune assise constitutionnelle, les démocrates savent bien qu’il ne reculera devant rien pour entretenir l’espoir d’une nomination partisane.

Les juges de la Cour suprême constituent un contrepoids essentiel aux pouvoirs de l’exécutif et du législatif. Leur indépendance est primordiale et ils insistent généralement sur la perspective que leur offre leur rôle. Stephen Breyer lui-même a écrit sur les dangers de l’ingérence et de l’influence de la politique.

Malgré ce qu’il a écrit, Breyer est cependant un pragmatique. Entre la réflexion théorique et la situation politique actuelle, il n’est pas dupe. Stephen Breyer réalise maintenant que l’héritage de toute sa carrière est menacé par la polarisation ambiante.

S’il ignorait jusqu’à maintenant les appels du pied des progressistes, il a profité d’une rencontre avec les médias la fin de semaine dernière pour ouvrir la porte à son départ. Candide et généreux, il ne balaye plus cette idée du revers de la main.

Les électeurs et les élus progressistes pourraient donc obtenir ce qu’ils souhaitent, soit une nomination progressiste de Joe Biden. Pour ma part, je comprends très bien les enjeux, mais je ne peux que déplorer l’effritement progressif de l’indépendance des institutions.

Si cet effritement n’a pas commencé sous la présidence Trump, tout s’est accéléré pendant ces quatre années. Observez bien ce qui se passe avec la fonction de procureur général, la politisation du déroulement des élections dans plusieurs États et les récentes nominations à la Cour suprême.

Si j'étais un citoyen américain, je serais inquiet pour mes institutions et pour la démocratie.