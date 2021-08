Des outils pour contrer le manque de main-d'oeuvre dans les restaurants

Grâce à une formation gratuite offerte dès cet automne par l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), les restaurateurs de partout dans la province pourront découvrir de nouveaux outils technologiques pouvant leur permettre de faire face à la pénurie de main-d'oeuvre.

La formation de 45 heures sera disponible gratuitement en ligne dès le mois d'octobre. Un autre module de 34 heures sera offert à l'hiver 2022. Gestionnaires et employés de la restauration, de l'hôtellerie et des bars sont invités à s'inscrire dès maintenant pour découvrir des outils numériques d'inventaire, de transactions, et de gestion d'horaire, parmi d'autres.

«L'objectif est d'introduire dans le milieu de la restauration des technologies pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre, améliorer la productivité et réduire le temps qu'on passe à des tâches répétitives», a expliqué en entrevue Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

La formation a été conçue en collaboration avec Alfred Celliers Intelligents. Supportée par un financement du ministère de l'Économie et de l'Innovation, l'entreprise a développé un outil numérique, Alfred, permettant la gestion d'inventaire de vins et spiritueux.

«Il s'agit d'un système d'inventaire permanent, en temps réel, où chaque bouteille est suivie, a précisé Ian Purtell, spécialiste en restauration et gestion de cave chez Alfred Celliers Intelligents et vice-président de l'Association canadienne des sommeliers professionnels. Lorsqu'un produit est vendu, il s'enlève automatiquement de l'inventaire. Pas besoin d'aller à la cave, se rendre compte que la bouteille n'est plus là, revenir en salle voir son client et recommencer. Plus besoin de refaire des cartes des vins en papier, la carte numérique se mettant à jour automatiquement, ainsi que le site internet.»

Selon lui, ce système peut permettre d’économiser deux jours de travail à deux personnes, chaque mois.

D'autres applications et outils technologiques permettent les réservations en ligne, ou la gestion des horaires et leur partage aux employés. «Rien que la gestion des horaires peut représenter quatre à cinq heures par semaine, qu'on économise avec ces outils. Ce qu'on souhaite c'est libérer les restaurateurs des tâches de gestion et leur permettre de se consacrer davantage aux clients, ce pour quoi ils ont choisi de faire ce métier», a souligné M. Purtell.

Liza Frulla pense que la formation arrive à point dans le contexte de relance économique post-pandémique. «La marge de profit est tellement mince en restauration, on parle de 5 %. Ça veut dire que tous les détails comptent. On ne peut plus s'improviser restaurateurs aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on fait.»

Pour tous les détails, consultez le: https://www.ithq.qc.ca/technologiesrestauration